New York Times gana suscriptores récord durante crisis del COVID-19

The New York Times Co. agregó nuevos suscriptores digitales a un ritmo récord en el primer trimestre a medida que el coronavirus se propagaba durante ese periodo, lo que ayudó a compensar la disminución de los ingresos por publicidad.

En el informe financiero difundido el miércoles, la editorial indicó que se encuentra “bien posicionada para sobrellevar esta tormenta y prosperar en un mundo posterior a la pandemia” desde que decidió confiar más en las suscripciones de los lectores que en la publicidad. Mientras que el Times y algunas otras editoriales nacionales como el Wall Street Journal han desarrollado con éxito modelos de suscripción digital, otros medios noticiosos locales están batallando para lograrlo. Muchos medios están recortando salarios, empleos o incluso cerrando como cráteres publicitarios. En una conferencia telefónica el miércoles por la mañana, el director general del Times, Mark Thompson, indicó que la editorial también tendrá que recortar costos y un “número comparativamente pequeño” de empleos en los próximos meses, aunque dijo que la compañía no recortará puestos en redacción. La venta de publicidad del Times cayó 15.2% en el primer trimestre, a 106.1 millones de dólares, a pesar de un aumento récord en el tráfico de audiencia a su sitio web. La compañía dijo que en marzo más de la mitad de los adultos en Estados Unidos visitaron su sitio. Los lectores vieron 2,500 millones de páginas, casi el doble de las estadísticas normales. Por lo general, más tráfico generaría más ingresos por publicidad, pero los anunciantes están retirando o deteniendo campañas. La compañía espera una disminución del 50% al 55% en los ingresos publicitarios en el trimestre actual. El Times dijo que agregó 587,000 nuevas suscripciones digitales en el primer trimestre para un total de más de 5 millones en este renglón, y más de 6 millones en total en digital e impreso. Los ingresos por suscripciones aumentaron 5.4% a 285.4 millones de dólares y la compañía espera que el crecimiento continúe en el trimestre actual. Las ganancias del primer trimestre aumentaron 8.9% a 32.9 millones de dólares o 20 centavos por acción. Los ingresos aumentaron 1% a 443.6 millones de dólares. Las acciones de la editorial subían 6.5% a 35.54 dólares en las operaciones matutinas en Wall Street. Los títulos de The New York Times han ganado casi 4% desde principios de año. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste