Carmen Muñoz dice que 'es mentira' que sea maltratada por su esposo

Luego de que este martes una revista de publicación nacional publicará en su portada que la conductora Carmen Muñoz sufre violencia dentro de su matrimonio, es ella quien a través de su programa de televisión negó tal afirmación. Fue en "Al extremo", programa que conduce Muñoz que negó lo publicado y explicó que en todos los años que lleva de relación con su marido, el actor Juan Ángel Esparza nunca ha vivido ningún episodio de violencia.

"En esta publicación se indica que sufro de violencia intrafamiliar, quiero decirles que esto es una total mentira: mi marido y yo tenemos una relación de respeto y amor, así ha sido desde que el momento en que lo vi, lo conocí y me enamoré de él, con la seguridad de que lo que queremos en la vida es estar juntos y tener una familia basada en amor y respeto y sobre todo confianza. Llevamos caso 16 años juntos y estamos seguros de lo que tenemos como familia y de lo que le estamos inculcando a nuestra hija", detalló al inicio del programa que conduce.

Carmen aseguró que esa sería la primera y única vez que hablaría del tema y que la razón por la que se tomó este espacio para expresarlo es porque ella siempre se ha mostrado transparente con el público. "Hago este desmentido para que no crean en los comentarios mal intencionados que hacen esas publicaciones y en donde no firman, no dan la cara, no tienen pruebas de nada porque no las hay. Así como cada día doy la cara con mi mejor actitud ahora lo estoy dando que salió esta publicación. Gracias al público por creer en quien soy", apuntó. Finalmente la conductora mandó buenos deseos a su público y a quienes, dice, escribieron de manera malintencionada esa nota.