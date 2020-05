Maya Zapata toma pluma y papel para contar historias

El nombre de Maya Zapata ha logrado notoriedad en el mundo del cine y la televisión, pero ahora ella decidió poner una pausa a su faceta de actriz y darle paso a una menos conocida, la de escritora y directora de escena.

"Desde hace unos años estoy queriendo escribir a partir de una necesidad creativa, no hay una oferta rica en términos de personajes para las mujeres en México, entonces frente a esa escasez decidí que tenía que intentarlo; para mí es fundamental crear contenido que refleje lo que yo veo y siento", dijo Maya.

Fue entonces que la actriz comenzó a escribir desde el año pasado, bajo la asesoría de la escritora Alma Delia Murillo; primero fueron cuentos los cuales los dramatizó y por último creó Mala Malena, un monólogo que presentará a partir del 8 de mayo a las 20:30 horas vía Zoom.

"Mala Malena nació por la necesidad de hablar de la violencia humana a partir del encierro, habla de la violencia de pareja, pero de igual a igual, donde ambos son víctimas y victimarios, que eventualmente nos lleva al terrible fenómeno en el cual alguno de ellos se aliena, generalmente es la mujer, y se somete al poder del otro", dijo

En este monólogo muestra a una mujer (Mayra Batalla) en su último día en la casa que compartió con su pareja, pero después de 10 años de unión él le pide que se vaya, entonces ella le deja un video donde le cuenta todo aquello que calló y porque actúa así, además de una sorpresa.

Tampoco quiso actuar porque quería explorar la dirección en primera persona, ya que siempre le ha tocado ser guiada y está vez buscaba entender el proceso del actor y cómo llevarlo en el proceso desde otra perspectiva; además en su experiencia los mejores directores que le han tocado son también actores.

"También quiero trabajar con actores extraordinarios, con mucho talento, que no son tan conocidos, pero considero no nos podemos perder. La situación permite esto, porque no tengo a nadie a quien darle cuentas, soy mi propia jefa, puedo elegir qué quiero priorizar y mi prioridad es esa, mostrar a nuevos actores. Mayra Batalla es una extraordinaria actriz y quiero que la gente la conozca, porque tiene mucho que ofrecernos".

Aunque fue complicado realizar los ensayos vía Zoom, sobre todo cuando entraban en cuestiones técnicas, fue toda una experiencia para Maya que asegura, en un futuro le ayudará mucho a entender esta nueva manera de trabajar a distancia.

"Encontré que esta era la plataforma perfecta para comenzar a contar historias, que después se transformarán en otro formato o sólo se queda para la posteridad, no lo sé, de lo que sí estoy segura es que había que contar este cuento".

Esta vez, el ver esta historia tendrá un costo en la plataforma, porque lo recaudado (vía Boletopolis) se destinará para pagar los salarios del equipo de este montaje, pero es algo simbólico si se considera que lo que hacen los artistas tiene un valor, según palabras de Maya.

"Mala Malena es su segundo montaje en la modalidad en línea, hace dos semanas se estrenó Luchitas vía Zoom… sin Covid", para el proyecto de la compañía Tercera Llamada, que se titula Live, Online, Now; donde a través de una comedia muestra la perseverancia de tres amigas para continuar con el movimiento feminista, pero todo sale mal.

"La idea era morirse de risa con la ironía en la que terminó todo el tema del feminismo. Una semana antes de la cuarentena se hizo gran ruido con respecto al movimiento y después nos encerramos voluntariamente; entonces me pareció una excelente oportunidad para hablar del tema".

Esta versatilidad que muestra Maya al abarcar diversos géneros, es algo que habla mucho de su personalidad, según explicó la actriz, "hablo de cosas profundas pero al mismo tiempo me río de las cosas más terribles, tengo un humor muy negro, pero que me permite entender mejor y de una manera más amable el dolor por el que pasamos en este momento".

Zapata no ve a corto plazo sus textos en otras manos, porque está consciente que el camino que está tomando el cine y la televisión no es el que ella quiere tomar en este momento, además de que hay menos dinero para producir y menor rigor para contar historias como se debe, con mucha calidad, así que prefiere esperar a que llegue la propuesta indicada.