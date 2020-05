Jonathan dos Santos quiere ir a los Juegos Olímpicos de Tokio

El mediocampista mexicano Jonathan dos Santos reconoció ayer que "sería un sueño" representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos a 2021, pues consideró que jugar en la Major League Soccer (MLS) no sería un impedimento.

"Martino ha demostrado que a él no le importa la liga en la que juegues. Él conoce la MLS, sabe que es competitiva, y el hecho de que juegue aquí no afecta en nada. Sería para mí un sueño ir a los Juegos Olímpicos y si me llaman, feliz de la vida", reconoció.

El actual jugador de Galaxy de Los Ángeles, escuadra en la que comparte vestuario con su compatriota Javier Hernández, aseguró que la MLS experimenta un crecimiento constante y se encuentra cada vez más cerca del nivel futbolístico de la Liga MX, aunque percibe ciertas diferencias en el aspecto económico.

"La MLS se acerca cada vez más al nivel futbolístico de la liga mexicana. Aunque, acá, por ejemplo, no existe eso de que suben y bajan los salarios o el pago, y es lo primero que tienen que hacer los directivos de equipos y la federación para avanzar, porque México siempre tendrá una gran liga", explicó.

Reveló ser un gran aficionado de la moda y le gustaría seguir los pasos del inglés David Beckham o el japonés Hidetoshi Nakata, quienes, tras el retiro profesional, incursionaron en este ámbito y lograron tener éxito a nivel mundial.

"La verdad no me veo en el futbol después del retiro. No soy una persona que me guste verlo ni pensar solo en él. Sí es mi prioridad, pero hay otras cosas que me alimentan, como el tema de la moda. Beckham y Nakata me inspiran. No quiero ser modelo, lo que me interesa es construir mi propia marca y acercarme también al mundo de la relojería", indicó.

Ya con 30 años de edad y viviendo su cuarta temporada en el conjunto angelino, "Jona" se ha consolidado como un referente en el balompié estadounidense y un habitual en las convocatorias de la selección mexicana. Además, recientemente ha sido vinculado con un traspaso a las Águilas del América, club en el que milita su hermano Giovani.