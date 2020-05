Fontes lanza tema dedicado a médicos El Recodo apoya a sus músicos por COVID-19

El cantautor de Chihuahua Fontes, fue otro que se sumó a la realización de una canción de apoyo ante los tiempos de pandemia que se viven actualmente. Su letra y mensaje lo dirigió a la gente que trabaja en el sector salud y la tituló Ángeles con bata.

"Esta canción habla de los doctores, para agradecerles el esfuerzo que están haciendo en este tiempo con toda esta contingencia. Sentí que no había una canción para agradecerles a ellos y dejar algo en el mundo para el día que uno ya no esté aquí, esa canción que la sigan recordando", expresó por medio de una llamada telefónica.

Dijo, la primera idea la escribió en solitario, luego se apoyó de Mauricio Cervantes, con quién, mencionó, le dio la estructura final al tema que está dentro del género del pop y que ya se encuentra disponible a través de todas las plataformas digitales.

Las cuatro voces que se escuchan en la melodía son la de Fontes, Mayoral, Mauricio Cervantes y Yannick Aguirre.

Fontes es un joven cantautor de chihuahua que lleva tres años en el mundo musical, que aunque su profesión es la de piloto aviador siempre ha estado ligado a este arte. Dentro de su carrera ha compartido escenario con grupos como Laberinto. Los temas con los que ha tenido más éxito se titulan El asiento, Me da igual y Soy piloto, siendo esta la más famosa con casi 500 mil reproducciones digitales.

Otro de sus más importantes presentaciones fue en la Expogan ganadero de ciudad chihuahua en el palenque del mismo, donde abrió el concierto a Aida Cuevas.

Como compositor le ha escritor temas a Los rieleros del norte, a Saúl André Alarcón, a Los hermanos Vega Jr, entre otros.

Los líderes de la Banda El Recodo, Alfonso y Joel Lizárraga, han decidido dar el salario mensual que perciben los integrantes del grupo a manera de apoyo durante la actual etapa de confinamiento impuesto para evitar más contagios por COVID-19.

El vocalista de El Recodo, Geovanni Mondragón, explicó cómo los ha afectado la actual cuarentena. "Los conciertos que teníamos, que era una agenda muy apretada con mucho trabajo, fueron afectados pero no cancelados, se pospusieron las fechas hasta nuevo aviso. Si no trabajamos no ganamos, somos como cualquier otro músico a menos que estén asalariados, ganamos si trabajamos".

Sin embargo, Banda El Recodo decidió brindar apoyo económico a sus empleados, tanto a los músicos como a los colaboradores de su oficina, razón por la que Mondragón se dijo agradecido con Poncho y Joel Lizárraga.

"La Banda el Recodo se ha aventado un compromiso muy importante de apoyarnos a nosotros como músicos, como trabajadores, nos está dando un apoyo de sueldo completo para que no nos afecte tanto. Yo veo en otras agrupaciones que no los apoyan económicamente. Al final Banda El Recodo es una empresa que nos apoya siempre al 100 por ciento en nuestras necesidades y les estamos agradecidos", contó.

El cantante expresó su sorpresa al ver que restaurantes, comercios, playas y centros nocturnos, lugares donde El Recodo trabaja con regularidad, están cerrados en todo el país, algo nunca antes visto, por lo menos por él.

"En las noticias locales de Mazatlán se ve a los músicos tocando en los semáforos para llevar el sustento a las casas. Por medio del sindicato de músicos, Banda El Recodo también se ha unido para dar despensas. Necesitaríamos unirnos todos los que no estamos tan afectados para apoyarlos", agregó.