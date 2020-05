Brian Lozano habla sobre sus inicios en el futbol

l volante de los Guerreros del Santos Laguna, Brian Lozano, está convertido en uno de los jugadores más importantes de la Liga MX, atravesando uno de los mejores momentos de su carrera y llegando incluso a ser considerado para la selección nacional de Uruguay.

Un apasionado del futbol, "El Huevo" Lozano ha trabajado duro para estar en la situación que actualmente atraviesa y aunque por momentos ha tenido sinsabores, no pierde el enfoque de mantenerse en la mejor forma posible y dejar hasta la última gota de sudor en el terreno de juego, entregándose al máximo durante cada partido. Aunque se encuentra de momento fuera de actividad, al igual que el resto de sus compañeros, en una pausa forzada por la pandemia del COVID-19, el charrúa ofreció una charla en las redes sociales oficiales de Santos Laguna, con lo que los aficionados Albiverdes pudieron conocer un poco más a fondo al poseedor de la camiseta número 15.

Lozano compartió las dificultades que ha atravesado para llegar a ser un futbolista profesional: "la vida del deportista siempre es una vida complicada en todos los sentidos, pero en lo personal he pasado momentos muy difíciles para llegar a ser profesional. El futbol no me gustaba, de hecho un amigo en mi barrio fue el que me invitó a entrenar, me gustó lo que mostré en ese primer entrenamiento, así que llegué a casa y le dije a mis padres que quería empezar a jugar. En el camino siempre ha habido momentos complicados, porque mi familia no contaba con muchos recursos económicos, pero siempre me han dado los valores que he llevado conmigo", afirmó.

Tomar las decisiones adecuadas y mantenerse con dedicación total al futbol, fueron factores determinantes para que Brian pudiera sobresalir y convertirse en jugador profesional, dejando de lado otras sendas erróneas: "fue un camino muy difícil. Tengo muchos amigos y compañeros en mi barrio que tenían más condiciones que yo para el futbol, lamentablemente, por distintas razones no se dedicaron a esto. Tengo algunos compañeros que ya no están porque tomaron un camino complicado. Por suerte tomé este camino y no caí en ninguna tentación; estoy cumpliendo un sueño y estoy orgulloso de mis padres", comentó.

El apoyo familiar ha sido sin duda, un pilar en la formación de Lozano y sus papás son en gran medida responsables de las alturas que ha alcanzado el santista: "su apoyo ha sido muy importante en todos los sentidos, porque nunca me dejaron caer. En el futbol no todo es maravilloso, también son momentos complicados, sobre todo cuando no te toca jugar, entras en un momento de calentura y la verdad mis padres nunca me dejaron caer. Quiero mencionar también a mi señora, porque hubo momentos en los que yo quería bajar los brazos, estaba muy deprimido y ella siempre me ayudó, luego llegó también mi hijo que me hizo cambiar la cabeza en muchos sentidos", confesó.

Finalmente, Lozano contó la manera en que se enteró de su llegada a Santos Laguna previo al Apertura 2017, además de la manera en que disfrutó la conquista del campeonato del Clausura 2018: "cuando llegué al club yo sabía a la gran institución a la que llegaba, porque habían estado jugadores uruguayos… me acuerdo que entré a Twitter y vi la noticia, entonces hablo con mi representante y me dijo que ya estaba todo arreglado; sentí una emoción tremenda, me cambió el ánimo de una manera increíble. El título es el mayor logro que he conseguido en la institución, para mí es lo más lindo que me ha pasado en el club, más allá de todos los momentos lindos que hemos tenido en lo colectivo y en lo personal", sentenció.