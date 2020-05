Crece desabasto de agua al noreste de Torreón

El desabasto de agua potable crece y se extiende por todas partes, ahora son los vecinos del fraccionamiento Quinta Tamarindos los que denuncian la falta de agua en su sector y la deficiencia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), que no resuelve la problemática, la cual se agrava por la temporada de calor y mayor demanda del líquido.

Dalia Romo, vecina del citado fraccionamiento, menciona que desde que se creó ese sector habitacional han padecido el problema de baja presión o falta total de agua.

El pasado 27 de abril, precisa, se presentó baja presión y todos los vecinos estuvieron reportando ese problema a Simas, pero nada se logró, sino todo lo contrario, pues desde el 1 de mayo el suministro fue cortado por completo.

Quinta Tamarindos se ubica en el noreste de la ciudad, por el rumbo de Frondoso, donde existen varios fraccionamientos que también padecen la misma situación. "De las 10:00 a las 12:00 horas del día sale agua, si es que sale, y es cuando se puede aprovechar para almacenar en las cisternas, pero con dos horas no alcanza y el agua pronto se termina", explica la quejosa.

La solución temporal que han encontrado, es cooperarse para comprar pipas, pero les resulta caro y además tienen que pagar los recibos al Simas por un servicio que se recibe en forma muy deficiente.

"Otro problema es que no hay coordinación en Simas, pues unos empleados dicen una cosa y otros salen con otra versión, 'que no tenían reportes', 'que sí, ya los tienen y los van a atender', incluso vino un ingeniero de la dependencia, pero no hay solución. Llegó una pipa de Simas pero anda en otros fraccionamientos vecinos", dice la representante de Quinta Tamarindos.

Ni el alcalde ni Simas dan respuesta satisfactoria hasta el momento, asegura la vecina tras mencionar que solo mentiras les dicen, como el hecho que la bomba está en mantenimiento, pero el problema tiene ya mucho tiempo y lo más seguro es que estará peor esta primavera y verano con el intenso calor.

En respuesta, la paramunicipal informó que la bomba 86 que suministra los sectores Frondoso y Las Quintas, ha presentado afectaciones desde la semana pasada por siete apagones de parte de Comisión Federal de Electricidad, pero se comprometieron a terminar en la brevedad con los trabajos de rehabilitación de la fuente abastecedora de agua.