Preparan película de la vida de Ozzy Osbourne

Una nueva película biográfica se está trabajando y es sobre Ozzy y Sharon Osbourne, uno de los matrimonios más populares en la industria de la música desde 1982, noticia que dio a conocer su hijo Jack, durante la emisión de un podcast.

La intención de hacer una cinta sobre la vida de la pareja emblemática en el mundo del heavy metal ya existía un año atrás; sin embargo, durante el podcast The Jasta Show del músico Jamey Jasta, estuvo como invitado el descendiente del Príncipe de las Tinieblas, Jack Osbourne, quien reveló la primicia.

"Hay absolutamente cosas en movimiento en este momento para hacerlo realidad.Creo que en los próximos meses, probablemente veas algo surgiendo al respecto. Pero todavía no hemos aterrizado en un estudio. Entonces, los dedos cruzados".

Jack también respondió otros detalles sobre cómo sería su personaje en la próxima cinta: "Creo que en el período de tiempo en el que lo harían, sería un niño. Por lo tanto, no sería tan destacado. Será más sobre mi mamá y papá abriéndose camino por el mundo”.

Las declaraciones de la personalidad de televisión de 34 años se suman a lo antes dicho por Sharon para la revista Variety cuando expresó cómo le gustaría que su historia se cuente:

"No quiero hacer otro sexo, drogas y rock and roll o una película sobre un músico. Eso no es lo que estoy haciendo. No ha habido una historia sobre una mujer manager que lucha todos los días y tiene éxito”.

En marzo pasado la pareja habló para el programa televisivo Good Morning Britain sobre el estado de salud de Ozzy, quien padece Parkinson desde febrero de 2019:

"Los niños han sido geniales. Mis chicas me han estado cuidando y tengo algunos amigos muy buenos y afectuosos en mi vida, que no se pueden superar, me envían mensajes de texto y mi banda me ha apoyado. Elton John llama todas las semanas”, señaló el cantante de Black Sabbath.