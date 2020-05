Taylor Díaz cree que el reggaetón mexicano debe conectar con sus raíces

Los reggaetoneros mexicanos tienen que conectar con sus raíces y encontrar su propia línea para no hacer lo que los demás están haciendo, considera el cantante urbano Taylor Díaz.

"Pienso que tanto el mexicano en el género, como realmente el adentramiento de nosotros en el movimiento mundial va a ser cuando terminemos de concretar y unir al género en nuestra raíz. No solamente es sumarnos", señala. Taylor ve en la industria mexicana ciertas características como el estilo es escribir mucho más de sentimientos. En su caso ahora que promociona el remix de su sencillo "Besándote" considera que mantiene la esencia mexicana y latina y por sus influencias y letra lo llama "reggaetón mexicano romántico".

"Me encanta el hecho de poder mezclar y que un público al que le guste la salsa y el bolero pueda escuchar un reggaetón mío porque tiene esa esencia de cosas mexicanas con todo lo que conecta Latinoamérica". El veracruzano trabajó en este remix junto al productor Ovy on the drums (Karol G, Paulo Londra) y la cantante Sharlene, explica que busca que sus letras puedan ser escuchadas por cualquiera. "Me encanta conectar con el universo, mucha lírica de lo que hago es centrada a poder salir de donde estés en cuanto te pongas unos audífonos y escuches algo mío", dice.

"Me gusta que conecte con sentimientos que toquen fibras a través de experiencias propias pero contarlo de una manera en que lo pueda escuchar mi sobrina de 5 años, mi mamá, mi abuelito". Por ello aunque señala que el género urbano últimamente se ha sexualizado, quiere ver en su carrera la posibilidad de hacer algo distinto.