Futbol europeo felicita a Raúl Jiménez en su cumpleaños 29

El Wolverhampton, club donde milita el originario de Tepeji del Río, Hidalgo, fue el primero en desearle un feliz cumpleaños y en destacar sus cualidades frente al arco rival.

"No matter the distance between us, we are always together with you."



Lot of for the Jimenez family, sending birthday greetings from Mexico! @Raul_Jimenez9 @miri_jim



pic.twitter.com/6Nk9bL5kuK