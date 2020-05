Sería injusto que el Barcelona fuera campeón: Thibaut Courtois

La temprana finalización de los torneos de futbol en algunos países debido al coronavirus ha provocado que la posibilidad se contemple inclusive en las ligas más importantes de Europa, como la española.

Si esa fuera la resolución y se emulara el criterio de otros circuitos, el Barcelona sería designado campeón de La Liga 2019-2020, escenario que, en ojos de Thibaut Courtois, carecería de justicia.

"Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida", expuso.

El guardameta del Real Madrid consideró que su conjunto tiene mayores méritos que el actual líder de la competencia y recordó el reciente historial de enfrentamientos directos para argumentar lo incorrecto que le parecería el título anticipado de los catalanes.

"Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo", señaló, en entrevista con una televisora de Bélgica.

Para ejemplificar el motivo de su desacuerdo, Courtois recurrió a la Premier League, en la que, aseguró, un prematuro campeonato del Liverpool sería justo, por la amplia diferencia de puntos entre éste y el Manchester City, segundo de la tabla, en contraste con las dos unidades que separan a culés y merengues.

El arquero belga afirmó que desea la reanudación del certamen, aunque entendería si, por cuestiones sanitarias, debiera cancelarse. En esa situación, explicó: "Si hay que elegir un campeón sin completar la temporada, sería mejor que no lo hubiera".