Eligen volea de Zidane como el mejor gol en la historia

La revista France Football eligió los 50 mejores goles que se han anotado en el torneo y, como si no se hubieran disputado miles de partidos más, 18 años después de aquella noche en Glasgow, el tanto de "Zizou" arrasó.

Aquella anotación del francés al 45' significó el 2-1 parcial para el Real Madrid, sobre un Bayer Leverkusen que no pudo más que admirar cómo los merengues pasearon el balón hasta que Roberto Carlos (desde el costado izquierdo) elevó un complicado centro hacia el límite interior del área grande, con un desenlace tan imprevisto como espectacular.

En la votación, dicho gol superó a dos que el ahora estratega merengue observó desde el banquillo y que entraron en el Top 10 por su estética y valía: la chilena de Cristiano Ronaldo ante la Juventus en los cuartos de final de 2018 (tercer lugar) y la también chilena de Gareth Bale en la final de esa misma edición, que contribuyó a que los blancos se coronaran a costa del Liverpool (sexto).

El segundo puesto se lo quedó la tijera que Mauro Bressan, de la Fiorentina, se tiró desde fuera del área ante el Barcelona, durante el recordado 3-3 (en fase de grupos) disputado en la ciudad toscana.

Zidane's GOLAZO in the 2002 @ChampionsLeague Final has been chosen as the competition's most beautiful by @francefootball! #RMFansEnCasa | #RMHistory pic.twitter.com/6xQUHuDqGs