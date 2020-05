Reporta hospital en Francia haber atendido caso de COVID-19 en diciembre

Un médico parisino aseguró que atendió al primer paciente con COVID-19 de su país en diciembre de 2019, un mes antes del caso oficial reportado, pero que en su momento se le diagnosticó con neumonía.

El jefe de emergencias médicas en los hospitales Avicenne y Jean-Verdier, Yves Cohen, afirmó que el primer diagnóstico que realizó con un cuadro clínico idéntico al de COVID-19 ocurrió a finales del mes de diciembre.

En una entrevista con el canal BFMTV, el médico indicó que su paciente no salió del país y no sabe cómo se infectó, pero se mantuvo dos semanas con síntomas consistentes del nuevo coronavirus y contagió a sus dos hijos. El único posible contacto es que su esposa trabajaba con personas originarias de China, aunque no tiene conocimiento de si habían viajado a su país en los últimos días.

Cohen afirma que dio notificación a las autoridades de su paciente ingresado el 27 de diciembre. A pesar de ello, se reconocen los tres primeros casos hasta el 24 de enero en el país, dos de los cuales viajaron a Wuhan.

Los resultados de la investigación del médico serán publicados en el transcurso de esta semana en el Diario Internacional de Agentes Antimicrobianos, para que la comunidad científica conozca la información obtenida.