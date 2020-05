Critican a Victoria's Secret México tras considerar a Barbara Palvin gorda

“Nosotras después de (varias) semanas de cuarentena”, escribió la marca junto a la imagen de la joven de 26 años.

La broma no fue bien recibida por internautas, quienes rápidamente criticaron a la empresa tras considerar que refuerza estándares de belleza que arriesgan la salud de las mujeres.

“Qué asco sus estándares, están generando muchísima inseguridad a las personas”; “No mames y eso es gorda”; “Qué demonios ahora hasta nosotras las gorditas nos invisibilizan”; “Hay gente con trastornos alimenticios. Dejen de generar tantos estándares falsos”, “Qué pena, después de esto dejo de amar esta marca”; “No les da pena”, se lee entre los comentarios.

Yo no sé porque le tiran tanto shade a Bárbara Palvin por ser la modelo "Plus size" de VS, cuando ella no se autodenomina de esa manera y es la marca quien hace eso. El único error de bárbara es colaborar con una marca q hace Bodyshaming de ella. pic.twitter.com/kjjs10SAzj