Por falta de apoyos ante COVID-19, alcalde de Nueva York llama hipócrita a Trump

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, llamó hoy hipócrita a Donald Trump, además de señalarlo por “apuñalar por la espalda” a la comunidad donde creció y negarle apoyos desde la Casa Blanca.

En conferencia de prensa, el alcalde aseguró que, a pesar de ser neoyorquino, el presidente habla de no otorgar rescates financieros al estado, lo cual “parece disfrutar”, y cuestionó la clase de persona que tendría que ser para, aun viendo el sufrimiento, decidir que las personas de Nueva York no merecen los recursos.

El alcalde aclaró que negar este préstamo es darle la espalda a los servicios de emergencia, bomberos, paramédicos y policías, así como a las enfermeras, los médicos y los trabajadores de la salud, lo que demuestra "su hipocresía porque antes les ha ofrecido recursos a las empresas que a los ciudadanos".

"¿A quién le importa quién dirige los estados?", reclamó de Blasio a Trump. "Quienes importan son las personas que requieren ayuda", remarcó, para luego preguntar directamente al presidente si el vivir en estados demócratas los hace menos estadounidenses.

De Blasio ha solicitado un rescate de aproximadamente 7.4 mil millones de dólares, sumados a las peticiones del gobernador Andrew Cuomo, aunque el presidente se ha mostrado reticente a informar sobre la ayuda a los estados.

Esta mañana, en entrevista con The New York Post, Trump aseguró que no es justo para los estados gobernados por republicanos aportar recursos para los estados más afectados, cuando la mayoría de éstos son demócratas.

Afirmó que mientras Texas y Florida lo “están haciendo genial”, los estados con mayores problemas son Illinois, Nueva York y California, que además cuentan con deudas antiguas. En el caso de California, el inquilino de la Casa Blanca ha amenazado en otras ocasiones con que no permitirá préstamos hasta que no terminen con las “ciudades santuario”, que permiten que los ciudadanos no sean cuestionados sobre su estatus migratorio.

Aunque el porcentaje de ocupación de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos ha bajado, el número de positivos en el estado de Nueva York continúa incrementándose, lo que preocupa a las autoridades.

Éstas lanzaron una alerta sanitaria, pues en niños, niñas y adolescentes con edades entre los dos y 15 años han identificado una nueva sintomatología relacionada con el COVID-19.

La identificación de esta enfermedad pediátrica es “síndrome multisistema inflamatorio”, el cual se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos y la hinchazón de manos y pies. Según estudios preliminares, está relacionada con el nuevo coronavirus.

Este síndrome, de acuerdo con el Royal Collage of Pediatrics and Child Health, se manifiesta en los niños, niñas y adolescentes que fueron positivos a COVID-19, pero asintomáticos, y no presenta su cuadro clínico hasta dos meses después de que fueron positivo a la enfermedad.