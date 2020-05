Trabajo para conseguir el campeonato de goleo: Julio Furch

“Trabajo día a día para conseguir ese campeonato de goleo que me falta, lo trataré de conseguir”, confesó Julio Furch durante una entrevista para la Liga MX.

El delantero argentino, quien llegó al equipo de la Comarca Lagunera el 24 de noviembre del 2016, sin duda fue una pieza importante para que Santos consiguiera su sexto campeonato de Liga MX, además de que sus anotaciones a lo largo de su paso con el club, ha consiguió posicionarse en la lista de máximos goleadores de los Guerreros (7), tan sólo por debajo de “Pony” Ruiz (6), Daniel Ludueña (5), Darwin Quintero(4), Oribe Peralta (3), Matías Vuoso (2) y Jared Borgetti (1).

Sin embargo, el título de goleo individual sigue pendiente en sus objetivos.

“Estos último años se me ha dado de estar peleando en la tabla de goleo, también lo retribuyo a mis compañeros. Mis situaciones de gol no me las creo solo, ellos trabajan, es un equipo. Lo trataré de conseguir”, mencionó “El Emperador” durante la entrevista.

Furch destacó también el trabajo el equipo y las oportunidades que le ha dado Santos Laguna como futbolista profesional.

“He tenido buenos compañeros, es un gran club. Te dedicas solamente a entrenar, jugar y eso es algo que te da Santos. Eso lo supe aprovechar. Pero repito, tengo increíbles compañeros, gracias a ellos todo es posible; te sientes arropado”, dijo.

Cabe señalar que, durante el Torneo Apertura 2019, Julio fue considerado uno de los delanteros más valiosos de la Liga Mexicana, junto a André-Pierre Gignac y Rogelio Funes Mori, esto gracias a que los dirigidos por Guillermo Almada lograran posicionarse como líderes generales de la competencia.