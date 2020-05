Comparten lectura de Harry Potter para animar la cuarentena

La iniciativa, que fue anunciada hoy por la plataforma "Harry Potter at Home" (Harry Potter en casa), concebida a raíz del confinamiento por la COVID-19, consiste en que cada personalidad lea uno de los diecisiete capítulos del libro.

El primero en poner voz a las andanzas de Potter en el capítulo "El niño que vivió" es Daniel Radcliffe, quien encarnó al mago durante las ocho películas con que cuenta la saga y que se estrenaron de 2001 a 2011.

El anuncio se realizó en Twitter con un video en el que los narradores, entre los que están también Claudia Kim, Noma Dumezweni y Eddie Redmayne, aparecen desde sus casas "emocionados" por leer la primera novela de Potter.

Entre ellos destaca Beckham, quien aparece sentado en un butacón delante de una chimenea y ataviado con una bufanda granate con líneas amarillas, como las que luce siempre "Harry Potter".

