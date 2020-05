Aseguran que Carmen Muñoz es violentada por su pareja

La popular conductora del programa Enamorándonos, Carmen Muñoz, ha vuelto a dar de qué hablar luego de que una publicación asegurara que su esposo es una persona violenta, posesiva e infiel.

Muñoz tiene una relación con el actor Juan Ángel Esparza, de quien un supuesto amigo cercano a ellos reveló para TVNotas que, no trabaja y es Carmen quien lo mantiene.

“Con lo del coronavirus, Juan Ángel no quiere que Carmen salga de la casa, quiere que se quede con la niña, pero ella misma dice, ‘si no salgo yo, ¿de qué vamos a vivir?’”, relata la supuesta fuente señalando que la pareja de la conductora de TV Azteca es un “holgazán” y “que no trabaje no es de ahorita”.

En la misma publicación declaran que Muñoz sufre mucho a lado de Esparza, pues es muy machista y ella siempre se ha dejado porque “está chapada a la antigua y fue educada con la idea de que las mujeres deben aguantarlo todo”.

Además, aseguran que los problemas entre ambos crecieron luego de que Carmen Muñoz tuviera éxito en el programa vespertino, surgiendo así reclamos por parte de Juan Ángel porque sentía que estaba descuidado a su familia.

“La hemos visto con los brazos llenos de moretones; ella dice que son del gimnasio, pero son jalones que Juan Ángel le mete, porque a cada rato le arma panchos”, menciona.

Pese a los malos tratos de su pareja, Carmen Muñoz habría descartado separarse del padre de su hija, pues quiere mantener su familia unida.

“Carmen nos ha llegado a contar que se esconde para llorar y se guarda la tristeza para ella sola. Pero todo tiene un límite y esperemos que pronto se pueda valorar y termine con su dolorosa relación, pues está teniendo mucho éxito en su carrera”, puntualizó.