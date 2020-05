Famosos que le han escrito a la cigüeña durante cuarentena

Así como al término de la Segunda Guerra Mundial, el regreso de los soldados a sus hogares provocó un aumento significativo en el número de embarazos en la época, dando vida a la generación de baby boomers (a la que pertenecen nuestros padres o nuestros abuelos), es muy probable que la cercanía de las parejas durante la cuarentena impuesta para evitar lo más posible el contagio de COVID-19 alrededor del mundo, provoque otra ola masiva de embarazos en el mundo.

Por lo pronto, entre los famosos, ya tenemos varios futuros bebés que formarán parte de la generación babyboomers.2. Aquí, algunos famosos que le escribieron a la cigüeña y sin que te dieras cuenta...

Gigi Hadid y Zayn Malik

La revista US confirmó el 28 de abril pasado que la top model, Gigi Hadid, y el cantante pop, exintegrante de la boy band, One Direction, quienes están en una relación intermitente, están esperando a su primer hijo.

"Gigi siempre quiso formar una familia con Zayn", reveló una fuente a esta publicación. Dos días después, la modelo nacida en California, habló sobre su embarazo en el show de entrevistas de Jimmy Fallon.

"Obviamente, hubiéramos preferido anunciarlo en nuestros propios términos, pero estamos muy felices, emocionados y agradecidos por el apoyo de todos y sus buenos deseos", dijo la modelo a Fallon.

Lea Michele y Zandy Reich

Ver esta publicación en Instagram So grateful Una publicación compartida por Lea Michele (@leamichele) el 2 de May de 2020 a las 10:20 PDT

De acuerdo con CNN, el sábado 2 de mayo, la estrella de la serie Glee, anunció vía Instagram su embarazo con una foto en la que muestra su pancita posando descalza y con un maxivestido azul; el pie de foto dice simplemente: "Muy agradecida", con un emoji de corazón amarillo.

Lea se casó con su esposo, el hombre de negocios Zandy Reich, en marzo de 2019. Este será su primer bebé. La estrella no había sido vista en público por algunos meses y la semana pasada los rumores de su embarazo empezaron a circular, hasta que ella lo confirmó directamente. Amigas de la actriz y cantante, como Emma Roberts y Ashley Tisdale, la felicitaron calurosamente en la red social.

Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt

El 25 de abril la revista People confirmó que la pareja formada por la estrella de Guardianes de la Galaxia y la hija del protagonista de Terminator, están esperando a su primer bebé, citando a múltiples fuentes. En enero, Chris reveló al programa Entertainment Tonight que veía "muchos niños" en su futuro con Katherine, y que quiere pasar más tiempo "sólo disfrutando la vida".

La estrella de la comedia Parks and recreation dijo entonces: "Siempre quise ser ese hombre que trabaja para vivir y no que vive para trabajar. Me gustaría pasar mucho más tiempo en la granja, pescando y viendo muchos atardeceres".

Katherine y Chris se casaron en junio del año pasado en un rancho, en Montecito, California. Mientras que se trata del primer embarazo de Katherine, Pratt tiene a Jack, de seis años, con su exesposa, la actriz Anna Faris.

Rupert Grint y Georgia Groome

Pues sí, el querido Ron Weasley, de la saga de Harry Potter, será papá por primera vez con su novia de hace muchos años, Georgia Groome.

La revista People confirmó el 10 de abril que, a pesar de que la pareja mantiene su relación lejos de la vida pública, fueron vistos juntos en Londres haciendo las compras y que la pancita de Georgia ya resultaba evidente. Poco después, un representante de los enamorados confirmó la noticia a la publicación y pidió se respetara su privacidad en este periodo. Es el primer bebé tanto de la actriz de 28 años, como del actor de 31.

Alec e Hilaria Baldwin

La española experta en yoga, autora y personalidad de televisión, de 36 años, anunció el 6 de abril que ella y su esposo, el actor estadounidense de 62 años, Alec Baldwin, están esperando a su quinto hijo, después de la pérdida de dos embarazos.

"Dejaré que el bebé hable por mí porque no tengo palabras para expresar lo que nos hace sentir", dijo Hilaria vía Instagram, al mostrar su embarazo.

"Todo está perfecto en cuestión de salud. Quería compartir esto con ustedes. Aquí vamos de nuevo".

Para Hilaria será su quinto hijo y el sexto para Alec, quien es padre de Ireland Baldwin, de 24 años, con su exesposa, la actriz, Kim Basinger.