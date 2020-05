Frida Sofía dice que Alejandra Guzmán la ponía 'pacheca' de niña

Parece que los problemas entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán están lejos de terminar, pues la joven volvió abrir fuego contra la cantante a quien la acusa de haberla expuesto a las drogas cuando era una niña.

Así lo declaró a la revista TV Notas, donde insistió que su mamá sigue consumiendo sustancias nocivas.

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”

Según Frida, hace cinco años que la visitó en su casa de Huatulco, Alejandra quería que probara los hongos alucinógenos, pero ella se negó.

“Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”

Asimismo, reiteró que Guzmán no paga sus gastos, no obstante, reconoció que ella le regaló el departamento donde vive y la camioneta en la que se transporta, pero aún con eso asegura que se encuentra mal a nivel psicológico.

“Sí tengo un lugar en donde vivo, pero emocionalmente vivo miserable, ya que estoy totalmente sola”, mencionó a la publicación.

Y es que parece que no hay posibilidad de reconciliación entre madre e hija.

"Cuando se murió mi bebé, se murió mi madre también para mí ", declaró la joven respecto al aborto que se realizó, debido a que decidió no tener a su bebé con Christian Estrada por la relación de él con su madre, y es que, aún cuando no tiene prueba, ella está segura que tuvieron relaciones íntimas.

La semana pasada ambas volvieron a protagonizar una polémica, luego de que la revista TV Notas asegurara que la rockera seguía consumiendo drogas y que mantenía a su hija.

Ante ello, esta última no se quedó callada y negó recibir un centavo de la artista, sin embargo, afirmó que su madre sí sigue consumiendo drogas, además llamó “ratas” a sus managers, pues los acusó de robarle a Guzmán.

Alejandra decidió alzar la voz a través de un comunicado donde negó los alegatos en su contra y aclaró que está sana y sobria, además indicó que no mantiene a su hija.