Posibilidad de seguir trabajando

ACUERDO ENTRE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

1. Como recordaremos en edición vespertina del 31 de marzo se publico un “acuerdo” en relación con la problemática del COVID-19.

2. En el citado acuerdo se pretende señalar que actividades se consideran como esenciales y pueden seguir operando, cuales en definitiva no.

3. Por otra parte dentro del citado acuerdo se hace mención de que nos encontramos ante una “emergencia sanitaria” y no “contingencia sanitaria”, esto bajo la pretensión por parte del gobierno federal que los patrones paguen el 100% de los salarios y contribuciones derivadas de los mismos, así como que los patrones mantengan toda su plantilla laboral, inclusive tratándose de negocios que expresamente se señala deben permanecer cerrados.

4. Después de algunas semanas el gobierno cambio su discurso para señalar que ante la situación económica, el incremento del desempleo, y en el escenario actual, le corresponde a la autoridad federal en materia del trabajo fijar el monto de la “indemnización” (salario), pero no obstante, se recomienda a los patrones y trabajadores definir mutuamente las medidas que permitan conservar las fuentes de empleo.

Es por ello que la situación que estamos viviendo, requiere un dialogo adecuado entre patrones y trabajadores a efectos de preservar las fuentes de empleo y que los negocios no vayan a cerrar en forma definitiva.

Se estima que este año se cerrara por lo menos con 2 millones de desempleados.

5. Pasando al tema de las actividades que pueden seguir realizándose, el acuerdo publicado pretende definir cuáles son esenciales y por lo tanto que pueden seguir operando, sin embargo la redacción da lugar a diversas interpretaciones y “abre” la puerta a que muchos negocios se vean obligados a seguir operando para no correr el riesgo de desaparecer.

6. Nuestro comentario lo basamos en que dentro del acuerdo publicado se mencionan dentro de la fracción II del artículo primero enunciados como:

c)…..“así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación”.

d)…..”las relacionadas directamente con la operación de programas sociales de gobierno”.

e)…..“entre otras más que pudieran listarse en esta categoría”.

Consideramos que lo que señala el inciso c), da lugar a la posibilidad de seguir ejerciendo diversas actividades siempre y cuando en un momento dado se pueda soportar que la empresa se coloca en el citado supuesto, que de no seguir operando se vería en la obligación de tener que cerrar la negociación en forma definitiva, con la consecuencia de ya no tener una fuente de ingresos para cubrir sus necesidades básicas, el despido de sus trabajadores y el incumplimiento del pago de sus deudas, generándose aparte un circulo vicioso con sus proveedores y otros.

De lo anterior podemos concluir que muchos negocios pueden considerar la posibilidad de seguir operando ( salvo los que en forma expresa se les prohíbe como bares entre otros), esto a efectos de no verse forzados a cerrar y despedir a sus empleados, esta posición puede ser cuestionable pero defendible.

Es claro que quienes estén forzados a continuar su actividad deberán cumplir en forma estricta con todas las medidas para contribuir a que el virus no se propague mas, como lo es el uso de cubre bocas, antibacterial, lavado de manos con jabón, sana distancia, tapetes en la entrada impregnados de una mezcla de cloro con agua o algo similar, entre otras medidas, podemos observar como ya negocios aplican en forma estricta el uso de cubre bocas con sus empleados y clientes, así como la sana distancia, inclusive hay negocios que ofrecen de regalo cubre bocas a clientes que pretenden ingresar al negocio sin el (buena opción para todos).

En lo personal considero que con medidas estrictas se puede ir paulatinamente trabajando y que la actividad económica se vaya reactivando, donde el empresario y la autoridad municipal son factores importantes, al exigir que se cumplan las medidas que ya hemos comentado y se permita trabajar.

7. En nuestro México actual, donde vivimos una crisis por el virus, por los precios del petróleo, por la falta de apoyo a los empresarios y empleados, por la mala aplicación de los recursos, donde el gobierno federal se empeña en obras como la de Dos Bocas que se convertirá en un elefante blanco, tan solo PEMEX perdió en el primer trimestre de 2020 lo que perdió en todo 2019, y en diversos medios se comenta que considerando todos los costos, el producir un barril de petróleo está por encima de los 35 dólares.

8. Es por ello que ante el actual escenario y la crisis sin precedentes que se pronostica, debemos como iniciativa privada y como sociedad en general, tomar acciones para aminorar esta situación y lo que puede venir, tanto en lo económico, laboral, y otros temas, seamos factor de impulso a la economía, factor de cambio, factor para que se preserve la división de poderes y las garantías individuales.

Si continuamos inmóviles como ciudadanos, empresarios, legisladores, sin duda lo vamos a lamentar por décadas.

Urge un giro de timón, porque vamos en caída libre, urge un giro de timón donde el Presidente empiece a ser presidente de todos los mexicanos y deje ya de estar en campaña.

Saludos