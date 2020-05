Interponen denuncia contra hijo de alcalde

Horacio "NN", hijo del alcalde de Matamoros, Horacio Piña Ávila, responderá por una denuncia formal en su contra ante el Ministerio Público interpuesta por comisariados ejidales de este municipio, pues aseguran que ha estado yendo a sus ejidos a exigirles el dinero de las ganancias por la venta de cerveza, haciendo alarde de que es hijo del presidente.

Actualmente Horacio "NN" no cuenta con ningún cargo público ni representatividad en los ejidos, por lo cual son cada vez más los comisariados ejidales que se han estado quejando de estas actividades irregulares considerándolas un abuso por parte del hijo del edil, de quien dicen debiera poner el ejemplo de honradez y respeto a un Estado de Derecho al que los gobiernos locales se encuentran obligados a promover.

La denuncia fue presentada después del medio día de ayer ante el Ministerio Público de Matamoros y por ahora solo acudieron cino comisariados, pero la voz de la inconformidad se ha ido corriendo entre los ejidatarios, quienes consideran que es imposible que el alcalde Horacio Piña no esté al tanto de lo que está haciendo su hijo.

Los comisariados dijeron que Horacio "NN" utiliza el lazo de sangre para demostrar una autoridad que legalmente no tiene, además explicaron que las ganancias de la venta de la cerveza en los ejidos históricamente se ha aprovechado en las necesidades de los propios ejidos, ya sea en apoyos sociales, en obras locales o en ayudas para la salud y que incluso de no ser así, el hijo del alcalde no tendría ninguna facultad legal para exigir las ganancias.

El comisariado de Granada, José Javier Álvarez López, dijo que a él le pidió 8 mil pesos: "el hijo del doctor Horacio Piña nos llegó allá al ejido y nos dice que tenemos que cumplir con una entrega de 8 mil pesos de ganancia por mes de la venta de cerveza, que es lo que nosotros debemos de aportarle directamente a él y que él va manejar ese recurso,pero él no es autoridad, es hijo del alcalde, pero no es una autoridad", dijo Álvarez, quien fue acompañado ayer por los comisariados de Atalaya, Solima y Buen Abrigo.

Por su parte, Mario Alberto Puentes Andrade, comisariado del ejido Solima, mencionó que considera que es un abuso por parte de esta persona, quienn llega a los ejidos diciéndoles a los comisariados ejidales lo que tienen que hacer.

"Me dijo que las ganancias que yo junte por venta de cerveza en la cantina local él va a decidir qué hacer con eso y va a disponer, yo le comenté primeramente que él quién es para hacer eso, pero ostenta que es hijo del alcalde y con eso debe bastar", dijo Puentes.

Mencionó que adicionalmente el hijo del alcalde ha estado colocando negocios de venta de bebidas embriagantes en diversos ejidos del municipio, por lo que han proliferado este tipo de negocios. "Y ese es otro problema que traemos que ya lo veremos después", dijo Puentes, quien aseguró que le pide 3 mil pesos por semana. "Queremos poner un alto a esta situación, pues quiere imponer cosas que no le corresponden a título personal nada más por ser hijo del presidente", dijo.

Para Francisco Jara Rosales, comisariado del ejido Buen Abrigo, ya todos los comisariados han estado abordando este tema, con el que además no están de acuerdo.

"Responsabilizamos a la administración del alcalde Horacio Piña y a su hijo por cualquier represalia en contra nuestra o de nuestras familias por esto que es un abuso", dijeron los comisariados ejidales.