Xavi piensa que a Messi le quedan años muy buenos

El director técnico del Al-Sadd de Catar, el español Xavi Hernández, consideró que el gran nivel que tiene el argentino Lionel Messi lo conservará por lo menos en las siguientes cinco temporadas, para seguir en los primeros planos del futbol mundial.

"A Messi le quedan aún cinco o siete años muy buenos, se cuida mucho y podrá seguir hasta los 37, 38 o 39. El Mundial de Catar lo jugará, seguro", aseveró Hernández en una transmisión en vivo en redes sociales que realizó con el camerunés Samuel Eto'o.

El exjugador del Barcelona reconoció que sí hubo acercamientos a principios de 2020 para regresar con el conjunto catalán, aunque ahora como estratega, sin embargo señaló que la oferta la rechazó porque consideró que aún no era el momento de tomar las riendas de un club tan importante a nivel mundial.

"En enero no se dio el momento, tuve conversaciones con Abidal y Grau y una propuesta importante, pero no era el momento. Necesito un poco más de experiencia. Entrenar al Barça es mi sueño, me gustaría algún día, eso lo he dicho muchas veces".

El campeón del mundo con España en el Mundial Sudáfrica 2010 reiteró su deseo de que el brasileño Neymar pueda regresar con el cuadro "culé", pues considera que su explosividad y futbol son difíciles de encontrar.

"Futbolísticamente no hay duda que está entre los tres o cinco mejores del mundo, puede marcar diferencias. Ojalá vuelva al Barça, yo soy del Barça y quiero a los mejores ahí. He compartido equipo con él y tiene un carácter positivo, sumaría mucho en el vestuario, sentenció.