RECONCÍLIATE CON TU NIÑO INTERIOR.

Estamos muy agradecidos con Mercedes Guzmán, nuestra querida amiga y guía de meditación diaria, quien el día 24 de Vibremospositivo durante todo el programa, donde nos enseño como reencontrarnos con nuestro niño interior.

Tuve la oportunidad de coincidir con Mercedes el año pasado en Miami. Aunque en esa ocasión no pudimos platicar, yo sólo la vi pasar al lado mío y me llamó la atención su porte, su gracia, pero sobre todo la energía tan fuerte que proyecta.

Sin embargo, la vida nos fue llevando a integrarnos de manera mágica en este proyecto de Vibremospositivo para continuar planeando posibilidades infinitas junto con Roxana Lingan, invitada también del programa. De verdad es un honor tenerlas dentro de mi vida de manera increíble, por que estoy seguro que no hay coincidencias.

Mercedes nos cuenta su historia de vida, donde desde muy pequeña tuvo carencias económicas, pero estas no le impidieron crecer. Ella comienza con un cuento que relata en su libro, de cómo un águila fue criada como una gallina, y cuando ésta águila vio a un ave similar en el aire, la gallina le contestó: "Ella es un ave de los cielos y nosotros de la tierra, así nos tocó". La moraleja a todo esto es: puedes pasar todo tu vida escuchando a los demás y viviendo conforme a los demás dicen y nunca descubrir tu propio valor. Tus límites te los impones tú, a partir de tus creencias. Mercedes creció en El Salvador con carencias económicas, pero siempre con mucha luz. Ella aprendió en sus años de infancia que lo que tú quieras para tu futuro lo debes construir tú mismo. La frase "tú eres el arquitecto de tu propio destino" la marcó para toda la vida y desde ese momento empezó a soñar más y más para sobresalir. Soñaba estudiar, ser aeromoza, trabajar en una empresa internacional y lo fue logrando. Después conoció a su esposo, mientras trabajaba en la embajada de USA y ella por primera vez se mudó a este país sin saber el idioma, donde ya embarazada comienza una nueva vida. Así se convierte en mamá de cuatro hermosos hijos, pero sentía que algo estaba mal con ella. Mercedes nos cuenta que tenía episodios de violencia hacia sus hijos, para aparentar que eran la familia perfecta en su comunidad, algo que la presionaba mucho ya que definitivamente no era fácil criarlos. Gracias a que una buena buena amiga le recomendó a un especialista que le ayudo a hacer una regresión a la niñez, ella pudo darse cuenta de cuantas cosas de su niñez había estado guardando. Ahora estaba repitiendo ese patrón de maltrato y abuso con sus hijos, de esta manera comenzó a trabajar en su niña, sanarse y cambiar este patrón en su familia. Muchas veces no nos damos cuenta de todos los patrones que seguimos, ya que todo lo que vivimos cuando fuimos pequeños o lo bloqueamos, o hacemos lagunas de recuerdos selectivos para poder seguir adelante, y estas vivencias dolorosas las dejamos sin trabajar.

Mercedes, a partir de esta experiencia, escribe un libro llamado El niño olvidado: un viaje de regreso al amor y la inocencia, donde nos explica la importancia de regresar y hacer las paces con este niño interior que teníamos olvidado, cómo tratar con él ya siendo nosotros adultos y cambiar estos conocimientos adquiridos durante la niñez que nos afectan en nuestra vida adulta. Este niño es parte de nuestro subconsciente, representando el 95 por ciento de nuestra función cerebral. Ella se vuelve experta en regresiones al niño interior y gracias a su vivencia ha ayudado a miles de personas a vivir este proceso y a hacer adultos más conscientes.

En el mes de enero tome mi primer regresión a mi niño interior con Mercedes y desde entonces mi vida cambió, me conocí mejor y acepté situaciones que me han hecho conseguir objetivos en poco tiempo.

Sin duda Mercedes se fue convirtiendo en poco tiempo en alguien muy importante en mi vida, desde que vi su luz pasar cerca de mí, para después conocerla y planear el futuro, pero fue en el momento que me acompañó durante el viaje a mi niño interior que comprendí su poder y servicio para ayudar a las personas. Hoy es mi confidente, mi colega, socia y amiga de vida.

Gracias Mercedes por pasar por la vida con esa luz que va alumbrando el camino de los demás.

Puedes contactar a Mercedes visita su página www.mercedesguzman.com y también puedes conseguir su libro en Amazon.

