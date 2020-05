Surge polémica por entrega de despensas en San Pedro

La Dirección de Bienestar Social en Gómez Palacio negó algún donativo de despensas al diputado morenista por el Distrito 02 en Coahuila, Francisco Javier Borrego Adame, que en su cuenta personal de Facebook publicó la entrega de apoyos alimenticios con el logotipo de este municipio pero en San Pedro de las Colonias, como parte de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El titular de Bienestar Social en Gómez Palacio, César Yahir Vitela García, aseguró que las despensas se entregan casa por casa y que desconoce cómo llegaron estos apoyos al municipio de Coahuila, argumentando también que el legislador pudo haber actuado de "mala fe o con el afán de decir que está apoyando, que está haciendo algo".

Aclaró que la empresa proveedora del Municipio (no mencionó cuál), no les entrega las despensas con el logotipo de Gómez Palacio por lo que es el propio Ayuntamiento quien coloca las pegatinas a las bolsas. "Por eso me parece una manera irresponsable que en la página oficial del diputado esté saliendo que entrega unos apoyos por parte de otro municipio que preside la alcaldesa Marina Vitela y que es ella quien ha estado entregando casa por casa", dijo.

El funcionario municipal señaló que las despensas se dan a través de un padrón y que a los beneficiarios se les solicita una copia de su identificación oficial además de que tienen que firmar de recibido y se toma una fotografía de la entrega.

A finales de marzo de este año, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez anunció un apoyo emergente por 10 millones de pesos para ejecutar una serie de acciones en beneficio de la ciudadanía que, entre otras cosas, contemplaba la entrega de 30 mil despensas que contienen aceite, frijol, arroz, harina y azúcar, entre otros.

Vitela García recordó que la entrega tiene un avance del 70 por ciento y dijo que "nosotros tenemos muy claro que la presidenta está viendo por la gente de Gómez Palacio, no deberá de generarse ninguna controversia".

Durante esta contingencia de salud, el diputado por el Distrito 02 en Coahuila, Francisco Javier Borrego Adame, entregó despensas con el logotipo del Gobierno de Gómez Palacio, Durango en el municipio de San Pedro de las Colonias.

Las fotografías de algunos beneficiarios fueron publicadas el pasado 23 de abril de este 2020 en la cuenta personal de Facebook del legislador con el mensaje de: "Tenemos que ser solidarios y dar a nuestra gente sin recibir nada a cambio, más que un gracias y eso es mucho para sentir la satisfacción de ayudar a nuestra comunidad en estos momentos que nos necesitan. #MéxicoUnido", citó.

En las imágenes, se puede observar que los beneficiarios sostienen el apoyo de harina, aceite comestible, azúcar y pastas y se puede apreciar el logotipo que utiliza el Ayuntamiento de Gómez Palacio en las despensas que se entregan a la ciudadanía más vulnerable como parte de esta emergencia de salud pública. La leyenda es: "Gómez Palacio. Una Nueva Historia. Ayuntamiento 2019-2022".

Ayer lunes, se buscó al diputado para conocer su opinión y dijo que "hay un error, pues de Gómez, de con Marina, no me han apoyado en nada, no tengo contacto con ella, a lo mejor ellos también andan repartiendo despensas ¿no?".

-Pero (las fotografías) aparecen en su página de Facebook, se le dijo.

-No, a ver, déjeme checar eso porque yo las estoy comprando en una empresa de Gómez, ahí me las están surtiendo, a menos que se hayan venido...que hayan entregado alguna despensa equivocadamente con el logo de Gómez, no, nada qué ver.

Borrego Adame señaló que la compra de las despensas las realiza en la empresa Despensas Industriales de La Laguna (DILSA) por lo que investigaría dicha situación pues "quiero pensar que a lo mejor ahí también le venden a Marina y quiero pensar que en mi pedido se hayan venido algunas de esas y haya pasado esto...Qué bueno que me dices porque yo nomás sé que llegan y ya las mandamos a las comunidades".

Mencionó que desde hace aproximadamente tres meses no ha tenido contacto con la alcaldesa gomezpalatina, Marina Vitela Rodríguez.

Más tarde, el equipo de trabajo del legislador se puso en contacto vía telefónica con El Siglo de Torreón y señaló que se trató de un error del community manager y que más tarde devolvería la llamada a este medio de comunicación pero no fue así.

Posterior a ello, la publicación fue eliminada de la cuenta personal de Facebook del diputado federal.

El Siglo de Torreón también tuvo acceso a la cuenta de Facebook de una usuaria de San Pedro de las Colonias donde agradecen el apoyo brindado por el legislador "en tiempos de contingencia". La publicación está fechada el 16 de abril del presente año.