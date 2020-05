Afirma Venezuela haber detenido a 'mercenarios'

Las autoridades venezolanas afirman que han detenido a dos estadounidenses acusados de participar en una incursión por mar perpetrada con el fin de arrestar al presidente Nicolás Maduro, y que han movilizado a más de 25,000 efectivos para que busquen a otros rebeldes que operan en el país.

La televisión estatal venezolana no proporcionó los nombres de los estadounidenses, pero el ex boina verde Jordan Goudreau, quien radica en Florida, dijo el lunes que estaba trabajando con los dos hombres en una misión lanzada el día anterior con la que se pretendía "liberar" a Venezuela. Goudreau se ha adjudicado la responsabilidad de la operación del domingo, en la que murieron ocho personas, según las autoridades venezolanas.

Los estadounidenses arrestados por el gobierno venezolano fueron identificados por Goudreau como Luke Denman y Aaron Berry. Los tres fueron desplegados en Irak y Afganistán por el ejército estadounidense.

Un venezolano que también fue detenido, de quien se dijo se llama Josnars Adolfo Baduel, afirma en un video difundido por la televisión estatal que entre los arrestados había dos estadounidenses. En un video publicado en la cuenta de Twitter de Diosdado Cabello, el líder del partido socialista, se ve a Baduel mientras habla con un agente de seguridad.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente que los estadounidenses habían sido capturados.

Goudreau dijo que los hombres formaban parte de una supuesta misión llamada "Operación Gedeón" lanzada el domingo antes del amanecer en la que se pretendía llegar en botes a una playa cerca del puerto de La Guaira.