Alza en cerveza, hasta en un 200 por ciento

La cerveza se ha incrementado hasta un 200 por ciento en algunas tiendas de autoservicio y expendios de la región, sin embargo, los consumidores no han reportado esta situación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

"Estamos asombrados que sea el 200 por ciento de aumento, ahorita, en la cerveza", explicó José Luis Flores Juárez, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Banquetes de La Laguna (Arebb), "como no estamos abriendo, no lo estamos sintiendo, pero es una exageración".

Señaló que la justificación de los proveedores de alcoholes es que debido a que las empresas cerveceras no están operando en la actualidad por la emergencia sanitaria, el producto ha comenzado a escasear y, en ese sentido, se han hecho los ajustes en el precio.

"Nosotros a ese precio no la vamos a poder comprar, ya que comiencen a operar nuevamente las cerveceras la van a tener que bajar, pero yo me pregunto: ¿y dónde está la Profeco?", comentó.

Por ejemplo, un paquete de 12 cervezas Bud Light, que tenía un precio de 99 pesos anteriormente, hoy cuesta hasta 180 pesos en algunas tiendas de autoservicio y expendios.

"Le bajaron a la producción pero le subieron al precio, entonces ellos están ganando perfectamente sin producir, porque la subieron al doble, entonces así siguen ganando como antes, sin que nadie les diga nada", indicó el titular de la Arebb. Flores Juárez dijo que también se han presentado aumentos en algunos medicamentos, como aquellos que contienen ácido acetilsalicílico (aspirina).

Por su parte, Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón, dijo que esta situación se observó al inicio de la pandemia por COVID-19 en muchos negocios con productos desinfectantes y el gel antibacterial, en los que se incrementó considerablemente el precio.

"Creo que ya las autoridades están poniendo cartas sobre el asunto, ayer me tocó conocer de alguna clausura de negocio donde intervino la Profeco, aunque no en la localidad, incluso autoridades municipales, atendiendo este tipo de reclamos", comentó, "creo yo que el precio es uno y no debe de moverse, pero sé que también esto se debe a la oferta y la demanda".