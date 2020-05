Alcoholímetro en Gómez Palacio será permanente: Vitela

Debido a que el resguardo domiciliario para evitar el contagio del COVID-19 fue tomado por la ciudadanía como vacaciones y como la oportunidad de "pistear y de andar de 'party'", van a mantenerse los operativos Alcoholímetro en el municipio de Gómez Palacio, señaló la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez. "Va a ser permanente porque no nos dejaron otra opción", sentenció.

La presidenta municipal lamentó que la gente no sea consciente y recordó que la semana pasada se presentaron accidentes automovilísticos fuertes y decesos relacionados con el tema del alcohol.

"¿Qué queremos decir?, que tuvimos que instalar nuevamente los alcoholímetros para vigilar y para poder inhibir que la gente pueda manejar con alcohol. En un momento tan difícil lamentamos que no haya conciencia. ¿Por qué era importante para nosotros quitar estos operativos y concentrarnos en los otros?, porque mi gente de la presidencia ya se encuentra desgastada", expresó.

Vitela Rodríguez comentó que los hospitales están funcionando con un menor número de personal debido a que hay trabajadores considerados dentro de los grupos de riesgo al coronavirus que tuvieron que tomar cuarentena.

"Lamentamos mucho que la gente no valore los turnos que están tomando las enfermeras, los médicos y algún otro personal de doble turno y hasta triple turno. ¿Qué quiero decir?, que están funcionando con una parte muy pequeña en los hospitales y que va a llegar el momento en que ya no van a poder, por eso yo le suplicaba a la gente, pero la gente no entendió. Entramos a otra fase, donde yo lamento que un día no muy lejano la gente va a andar suplicando servicio médico y no va a haber lugar, y no va a haber respiradores y no va a haber influencia o poder o dinero que pueda arreglar esta parte. Por eso suplicábamos, les pedíamos que la gente tuviera conciencia, no tenemos la capacidad en tanto personal para tener las cuadrillas trabajando los servicios básicos, pero además cubriendo las entradas y salidas, pero además yendo a los comercios, a los bancos, a las ventas de todo lo que se imaginan sensibilizando; la gente del equipo ya está desgastada", mencionó.

La alcaldesa nuevamente exhortó a los gomezpalatinos a quedarse en casa y evitar salir a la calle si no tienen que realizar actividades esenciales. "Ojalá y no nos arrepintamos pronto porque va a llegar el momento en que los hospitales se van a saturar y no va a haber cómo poder prestar un servicio", dijo.

Continuó: "Es impresionante que en un momento de aislamiento, la gente lo tomó como vacaciones, lo tomó como la oportunidad de salir, de pistear, como luego dicen, y de andar de 'party'. Es importante que la gente sepa, si tú te vas a los ejidos hay mucha gente que tiene sus reuniones familiares de más de 50, 30, 40 (personas). Si yo fuera la que tuviera la opción de invitar gente, yo voltearía a ver a los que tengo dentro de mi casa, mi familia, todos tienen adultos mayores, todos tenemos niños, hay muchas casas con un discapacitado, no tiene caso que vulneren y expongan a esta familia a que se contagien de un virus que desde ahorita y en todas partes del mundo lo han repetido, mortal y altamente contagioso".

De acuerdo a la Secretaría de Salud, se espera que en estos próximos días se registre el pico más alto de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

28 PERSONAS fueron detenidas en el operativo del fin de semana por presentar tercer grado de ebriedad.