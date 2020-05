Casa Blanca prohíbe a encargados de pandemia testificar ante Congreso

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, prohibió a los miembros del grupo de trabajo contra el COVID-19 testificar en el Congreso en mayo, como parte de la investigación que el Legislativo realiza sobre la respuesta de la administración ante la pandemia.

A través de un correo electrónico filtrado hoy por medios nacionales, la Casa Blanca indicó a los trabajadores y a sus ayudantes no presentarse ante el Congreso sin la aprobación expresa del jefe de gabinete, Mark Meadows.

El argumento dado por la administración federal para impedir que los funcionarios testifiquen es la gran demanda de atención que éstos tienen ante la pandemia.

“Es razonable esperar que las agencias tengan que rechazar invitaciones a audiencias para permanecer enfocados en la implementación de la respuesta al COVID-19”, expuso el correo.

El fin de semana, un portavoz de la Casa Blanca confirmó que a Anthony Fauci, principal epidemiólogo durante la pandemia, no se le permitiría presentarse ante los legisladores porque esto podría afectar la estrategia del gobierno ante la emergencia sanitaria.

Ahora la prohibición se extiende a todo el equipo de respuesta, entre quienes además de Fauci están incluidos la doctora Deborah Birx, coordinadora del grupo; el doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); y Brett P. Giroir, cabecilla de la aplicación de pruebas.

Los principales líderes demócratas han condenado la medida. La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien ha pedido una exhaustiva investigación sobre el manejo del gobierno de Trump del brote de coronavirus, dijo este lunes que la actual administración “podría tener miedo a la verdad”.

Pelosi declaró que el Congreso necesita escuchar a los funcionarios que manejan la respuesta al COVID-19 para ayudar a los legisladores a decidir cómo realizarán la próxima asignación de recursos en el próximo paquete de alivio económico, informó The Hill.

Por su parte, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, dijo que “el presidente Trump debería aprender que al silenciar la ciencia y la verdad, solo prolongará esta crisis sanitaria y económica”.

“El hecho de que el presidente no haya aceptado la verdad y deseara ocultarla, es una de las principales razones por las que estamos rezagados respecto a tantos países para vencer este flagelo”, denunció Schumer, citado por The New York Times.