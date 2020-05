Llegan a EUA avispones gigantes originarios de Japón

A la pandemia del coronavirus se suma ahora un nuevo temor en Estados Unidos: el avispón asiático gigante (Vespa Mandarinia), originario de Japón y que llegó al país norteamericano en plena pandemia de COVID-19. En Washington, locales alertaron sobre el avistamiento del avispón asiático gigante en medio de la preocupación por la protección de colmenas de abejas.

Los científicos temen que la especie asiática pueda acabar con las colmenas al ser las abejas una de sus fuentes principal de alimento. Sin embargo, la preocupación crece debido a que el avispón tiene un veneno letal que en promedio mata a 50 personas en Japón al año. La vespa mandarinia se caracteriza por tener una coloración naranja y café oscuro que corresponde a un cuerpo entre 5 centímetros y 7.5 de longitud.

Los avispones además son agresivos. Si una persona sufre varias picaduras, el veneno puede equivaler al de una serpiente y provocarle la muerte.

Según The New York Times, el hombre en Washington que alertó sobre la presencia del avispón en su hogar notó algo extraño, todas sus abejas habían sido decapitadas.

Algunos incluso llaman al insecto "avispa asesina". Al matar y decapitar las abejas, los avispones usan su cuerpo para alimentar a sus crías.

"Las picaduras de estas avispas pueden llegar a ser letales para algunos humanos, incluso si no son alérgicos a las abejas" explica el Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA) que emitió un comunicado en su página web sobre "8 cosas que debes saber sobre los avispones asiáticos gigantes".

En el documento se especifica que en las localidades de Whatcom, Skagit, Island, San Juan, Jefferson y Clallam podrán ayudar a atrapar a los avispones.

Sugieren además que la mejor época para colocar trampas será a partir de Julio hasta Octubre. El departamento especifica que "si el colaborador es alérgico a la picadura de abejas o avispas no deberá ayudar a atraparlas" Al igual, se deberá reportar el avistamiento y captura de los avispones.

El objetivo del departamento es atrapar a los insectos lo antes posible para evitar la erradicación de masiva de abejas. "Esta es nuestra ventana para evitar que se establezca y si no podemos hacerlo en los próximos años, probablemente no se pueda hacer", afirmó Chris Looney, entomólogo del Departamento de Agricultura del Estado de Washington para The New York Times, añadiendo que "Es un peligro para la salud y, lo que es más importante, un depredador importante de las abejas melíferas".

En la provincia de la Columbia Británica en Canadá, a unos 16km de los avistamientos en el estado de Washington, locales reportaron además haber visto a los avispones.

Las autoridades continuarán trabajando para evitar que los avispones se radiquen en el continente.