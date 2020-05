Famosos participarán en evento virtual para ayudar ante COVID-19

De acuerdo a una nota publicada en Rolling Stone, en este evento virtual participan las cantantes estadounidense Katy Perry, Rita Ora, Doja Catel, el rapero Lil Nas X; además participan la modelo Hailey Bieber y la actriz Yara Shahidi, quienes junto a influencers y personalidades de Tik Tok, harán tutoriales sobre belleza y estilo.

El evento podrá verse a través de la aplicación de Shein a las 13:00 horas; se podrá donar de forma o virtual o adquirir una playera con la que se donaran 10 dólares por cada camisa que sea adquirida, esto con la finalidad de apoyo el fondo de solidaridad.

#SHEINTogetherSHEIN is proud to partner with the #Covid19Fund for @WHO powered by the @unfoundation! We are hosting a streaming event on 5/9 at 1 PM PST to promote awareness & are donating $100,000 to the fund. Watch exclusively on our app: https://t.co/5AqwL9Isaw pic.twitter.com/QIVSprLmrV