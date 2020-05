Diputado de Coahuila entrega despensas con logo de Gómez Palacio en San Pedro

Durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19, el diputado de Morena por el Distrito 02 en Coahuila, Francisco Javier Borrego Adame, entregó despensas con el logotipo del Gobierno de Gómez Palacio, Durango, en el municipio de San Pedro de las Colonias.

Las fotografías de algunos beneficiarios fueron publicadas el pasado 23 de abril de este 2020 en la cuenta personal de Facebook del legislador con el mensaje de:

“Tenemos que ser solidarios y dar a nuestra gente sin recibir nada a cambio, más que un gracias y eso es mucho para sentir la satisfacción de ayudar a nuestra comunidad en estos momentos que nos necesitan. #MéxicoUnido”, citó.

En las imágenes, se puede observar que los beneficiarios sostienen el apoyo de harina, aceite comestible, azúcar y pastas y se puede apreciar el logotipo que utiliza el Ayuntamiento de Gómez Palacio en las despensas que se entregan a la ciudadanía más vulnerable como parte de esta emergencia de salud pública. La leyenda es “Gómez Palacio. Una Nueva Historia. Ayuntamiento 2019-2022”.

Este lunes, se buscó al diputado para conocer su opinión y dijo que “hay un error, pues de Gómez de con Marina no me han apoyado en nada, no tengo contacto con ella, a lo mejor ellos también andan repartiendo despensas ¿no?”.

-Pero (las fotografías) aparecen en su página de Facebook, se le dijo.

-No, a ver déjeme checar eso porque yo las estoy comprando en una empresa de Gómez, ahí me las están surtiendo, a menos que se hayan venido...que hayan entregado alguna despensa equivocadamente con el logo de Gómez, no nada qué ver.

Borrego Adame, señaló que la compra de las despensas las realiza en la empresa Despensas Industriales de La Laguna (DILSA) por lo que investigaría dicha situación pues “quiero pensar que a lo mejor ahí también le venden a Marina y quiero pensar que en mi pedido se hayan venido algunas de esas y haya pasado esto...qué bueno que me dices porque yo nomás sé que llegan y ya las mandamos a las comunidades”. El diputado argumentó que desde hace aproximadamente tres meses no ha tenido contacto con la alcaldesa gomezpalatina, Marina Vitela Rodríguez.

Más tarde, el equipo de trabajo del legislador se puso en contacto vía telefónica con El Siglo de Torreón y señaló que se trató de un error del Community Manager y que más tarde devolvería la llamada a este medio de comunicación.

Posterior a ello, la publicación fue eliminada de la cuenta personal de Facebook del diputado federal por Morena.

El Siglo de Torreón también tuvo acceso a la cuenta de Facebook de una usuaria de San Pedro de las Colonias donde agradecen el apoyo brindado por el legislador "en tiempos de contingencia". La publicación está fechada el 16 de abril del presente año.