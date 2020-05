Muere el entrenador con más victorias en la NFL, Don Shula

El entrenador más ganador en la historia de la NFL (347 victorias), Don Shula murió este lunes a los 90 años de edad.

Shula es artífice de la única temporada perfecta cuando los Dolphins de Miami se convirtieron en uno de los mejores equipos de la historia (1972-1973) ganado el título con un récord de 17-0. Shula será recordado como el alma de la organización. Ganó con ellos dos títulos de Súper Bowl: VII y VIII.

Hace dos semanas Don Shula y tres exjugadores de Miami se unieron para proporcionar comidas gratuitas durante la crisis del coronavirus a socorristas, trabajadores de la salud y familias necesitadas en el sur de Florida.? Shula sólo tuvo dos temporadas en las que perdió más partidos de los que ganó en sus 36 años como entrenador en la NFL.

La muerte de Don Shula la confirmó uno de sus hijos.

Los Dolphins también comunicaron la muerte del exentrenador en un comunicado en redes sociales.

The Greatest.



Thank you for everything, Coach Shula. pic.twitter.com/7eXY4ZOKn6 — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) May 4, 2020

Today is a sad day. Coach Shula was the rare man who exemplified true greatness in every aspect of his life. He will be so missed by so many but his legacy of character and excellence will endure. All my best to Mary Anne and the Shula family. pic.twitter.com/PLoIhyPGrl — Tom Garfinkel (@TomGarfinkel) May 4, 2020

There are nearly 7.8b people in the world. How many will say they've impacted as many people at @DonShula. He was an imperfect man striving for perfection and got it once. The rest of the time he came really close. What a legacy we were given. #RIPGOAT pic.twitter.com/7LzQYi2s6h — Twan Russell (@TwanRussell) May 4, 2020