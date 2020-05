Identifican a la primera generación de africanos que llegó a América

Investigadores de México y Alemania lograron identificar a la primera generación de africanos que llegó a América, a través de estudios genéticos realizados a restos de tres encontrados en un entierro masivo, en el Hospital Real de San José de los Naturales.

Los especialistas que hicieron el descubrimiento pertenecen a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y al Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana (MPI-SHH, por sus siglas en inglés) en Alemania, quienes publicaron el artículo "Origin and Health Status of First-Generation Africans from Early Colonial Mexico", en la revista científica "Current Biology", informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un comunicado.

El estudio presenta la aplicación de un conjunto de métodos y técnicas para mostrar la primera caracterización en profundidad de esclavos africanos de primera generación en el México colonial, un grupo históricamente oprimido, advierten los autores del artículo, encabezados por Johannes Krause, investigador del MPI-SHH; Rodrigo Barquera, químico farmacobiólogo de la ENAH, quien realiza su doctorado en el MPI-SHH; y Víctor Acuña y Lourdes Márquez, de los laboratorios de Genética Molecular y de Osteología de la ENAH, respectivamente.

Los antropólogos utilizaron un enfoque bioarqueológico, el cual combina datos genéticos humanos con estudios osteológicos, análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno, y análisis de isótopos de estroncio, información etnohistórica, así como una detección molecular de posibles patógenos, para conocer los orígenes, el estado de salud y el historial de vida de tres africanos esclavizados, cuyos restos fueron encontrados en uno de los primeros hospitales de la Ciudad de México.

Las muestras analizadas provienen de ejemplares hallados en 1992, en un entierro masivo, en el Hospital Real de San José de los Naturales, cuya colección se encuentra resguardada en el Laboratorio de Osteología de Posgrado de la ENAH, donde se estudian desde 1996.

La información científica se logró mediante la reconstrucción de los orígenes y las historias de vida de los tres individuos africanos, comprobando, mediante los estudios tanto de ADN mitocondrial y cromosoma Y, como a nivel de genoma completo, que provienen del África Subsahariana; y mediante análisis de isotopos, los cuales arrojan información sobre su dieta durante la infancia, cuyos resultados revelan que su alimentación en los primeros años de vida coincide con la que se consume en la misma región africana, por lo tanto debieron llegar a América siendo adultos.

Las muestras utilizadas en el estudio se obtuvieron de tres individuos cuyos esqueletos se recuperaron, casi completos, del contexto arqueológico del Hospital Real de San José de los Naturales, en el área del cementerio asociado a este, mientras se realizaba el salvamento arqueológico con motivo de la construcción de la Línea 8 del Metro, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde actualmente se ubica la estación San Juan de Letrán.

El hallazgo de los esqueletos ocurrió en la temporada 1992, bajo la supervisión de los arqueólogos Salvador Pulido Méndez y María de Jesús Sánchez. Los ejemplares se encontraron en la tercera etapa de excavación, lo cual sugiere que pertenecían a las estructuras más antiguas dentro del contexto arqueológico. La datación por radiocarbono arroja que los tres individuos vivieron durante los primeros años del periodo colonial, dentro del rango de 1436 a 1626 d.C.

Los ejemplares se encontraron en el contexto de una fosa común, apilados en varias capas. Los patrones mortuorios sugieren que la mayoría de los individuos probablemente murieron debido a las epidemias que devastaron a la Ciudad de México y a la meseta central de la Nueva España, durante aquella época.