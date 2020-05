Aumentan denuncias por violencia familiar en Gómez Palacio

El titular de Seguridad Pública en Gómez Palacio, Javier Esparza Pantoja, reconoció que se "dispararon" los reportes por violencia familiar y también hay un aumento en los robos a transeúnte y a casa habitación, por lo que se refuerzan los operativos.

"Es una realidad, no podemos decir mentiras, sí han aumentado los delitos", dijo el funcionario.

Explicó que en lo que respecta a los robos, en el mes de marzo tuvieron 42 eventos de ese tipo, en tanto que en abril hubo un ligero incremento, con 45, lo que los obliga a reforzar la vigilancia, aunque asegura que no se está descuidando.

"La presidenta municipal (Marina Vitela) está muy interesada en que Gómez Palacio se encuentre bien y no solo en seguridad, porque no solo estamos trabajando en los filtros sanitarios, también estamos enfocados a la seguridad y por eso estamos trabajando 100 por ciento, con todo el personal. No hay descansos ni permisos económicos".

En tanto que en el tema de violencia familiar se registran en promedio 20 llamadas al día, cifra que representa un aumento de alrededor de un 80 por ciento.

Reconoció que con el confinamiento, la violencia en el hogar se encuentra en un punto crítico, pues incluso han recurrido al resguardo de mujeres y niños, pero en la mayoría de los casos no se formaliza la denuncia.

"Tenemos un departamento de Violencia de Género y es quien se encarga de todo ese tipo de situaciones; inclusive el Juzgado Cívico es quien está poniendo las medidas de restricción a las personas cuando así lo requieren", declaró.

Aprovechó para hacer el llamado a los adultos a que "guarden la cordura", pues lo que ocurre con la pandemia es un problema mundial y hay que tratar de buscar alternativas para aguantar el confinamiento en casa. Finalmente, indicó que para garantizar la seguridad de los ciudadanos hay una estrecha relación con la Fiscalía del Estado, la Guardia Nacional, el Mando Especial, la Policía Estatal, el 72 Batallón de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) e incluso se trabaja coordinadamente con Seguridad Pública de Lerdo.