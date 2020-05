Matheus Dória responde dudas de los aficionados

Los Guerreros del Santos Laguna se mantienen en casa durante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, pero los jugadores han aprovechado para estar más cerca de los aficionados, mediante redes sociales.

El zaguero brasileño, Matheus Dória, participó en una dinámica a través de Twitter, en la que los aficionados santistas realizaron preguntas para el amazónico, quien respondió desde aspectos de su vida personal, hasta los anhelos que mantiene como futbolista. Al igual que el resto de sus compañeros, Dória se mantiene en casa, alejado del TSM para cumplir con los lineamientos emitidos por las autoridades de salud, pero sigue en un régimen de ejercicio y alimentación, para estar listo cuando llegue el momento de regresar a los entrenamientos.

SUS RAÍCES

Al comenzar, Matheus compartió sus datos personales ante la pregunta de uno de los aficionados, quien agregó la cuestión del conocimiento que tenía el sudamericano, sobre el futbol de México: "nací en Río de Janeiro, viví en una ciudad que se llama Niterói, ahí me quedé, ahí están mis papás. Antes de venir al futbol mexicano, no conocía a muchos equipos ni nada, me puse a investigar, tengo amigos que ya jugaban aquí en la liga, empecé a preguntar cómo funcionaban las cosas y me gustó bastante", explicó.

Otro de los usuarios preguntó a Dória acerca de lo que le agrada de la región lagunera: "me gusta muchísimo la gente, es una de las cosas que más me gustan, desde el primer día que llegué aquí, la manera en que me tratan, los mensajes que me envían en redes sociales. La gente me pareció como en mi país, muy amables, siempre con ganas de ayudarme, eso me gusta mucho y en el club no es diferente, tienen un gran trato con los jugadores y las familias", apuntó.

COMPAÑEROS

Respecto a la relación que guarda con los sudamericanos Félix Torres, Eryc Castillo y Ayrton Lozano, relató Dória: "me llevo muy bien con los dos. Torres es mi amigo de concentración, él está sentado al lado mío en el vestidor, son buena onda, como Ayrton también, los tres ecuatorianos son muy buena onda, trabajadores", dijo. Otro de los usuarios preguntó al brasileño sobre el gusto que pudiese tener por otros deportes además del futbol, lo que Matheus respondió: "me gustan algunos, pero no es la misma pasión que el futbol. Veo basquetbol, sobre todo en las finales, otros deportes de Brasil como handball y voleibol, pero la verdad es que el futbol es toda mi vida", sentenció.

Finalmente, el recio zaguero amazónico respondió a la pregunta de cómo se ha sentido en La Laguna: "me siento muy bien aquí, mi familia también, mi hija y mi esposa están muy tranquilas y a gusto en la ciudad, mi hija está totalmente adaptada a la escuela, eso me deja muy tranquilo para poder trabajar y hacer bien las cosas, no pensar en nada más, mi familia está muy bien, el club tiene toda una estructura para darnos todo lo que necesito. Aparte es una ciudad pequeña, podemos hacer las cosas en cinco o diez minutos, me gusta muchísimo que no hay tráfico y sobre todo la gente que tiene cariño para mí y mi familia", culminó Matheus.