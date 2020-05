Albert Pujols no ve de cerca el retiro del beisbol

Albert Pujols, el pelotero dominicano de los Angelinos de Los Ángeles, asegura que aún no ve cerca la fecha de su retirada de las Grandes Ligas.

Pujols, de 40 años de edad, que ya consolidó su lugar en el Salón de la Fama, dijo que aunque el próximo año concluirá su contrato con Los Ángeles, "no significa que deba retirarme del beisbol".

En entrevista con ESPN, el dominicano dijo que en su vida aún no está contemplado la retirada del juego de la pelota.

Pujols se encuentra a 44 jonrones de los 700 de por vida y a 298 imparables de los 3,500, unas marcas que posee solo el legendario Hank Aaron.

Por lo que la suspensión de la temporada de las mayores del 2020 debido a la pandemia de coronavirus podría afectarla para poder conseguir ambas marcas.

Además el próximo año marcará el final de su contrato de 10 temporadas y 240 millones de dólares con los Angelinos, lo cual se ha especulado que podría marcar el final de su carrera. "No lo pienso de esa manera", dijo Pujols.

Agregó que "Es mi último año bajo contrato, pero eso no significa que no pueda seguir jugando".

El pelotero indicó que "No he cerrado esa puerta. Tomo las cosas día tras día, año tras año, pero nadie ha tenido noticias de mí, nunca he dicho que me voy a retirar el próximo año, o que será mi último año. No he dicho nada de eso. Cuando llegue ese momento, ya veremos".