Yoshio, en estado crítico; está intubado

El estado de salud del cantante Yoshio se reporta grave, luego de haber sido ingresado este sábado al Hospital de Xoco con sospecha de COVID-19, así lo dieron a conocer sus familiares a través de la cuenta de Twitter del intérprete de Reina de corazones.

De acuerdo con la cuenta oficial del cantante, firmado por la familia y publicado a la media de noche de este sábado, se dio a conocer su estado hasta ese momento: "Les informamos que Yoshio está en estado crítico. Está intubado y sedado, estamos esperando avances de su estado de salud".

Más adelante, en la comunicación, la familia agradece "profundamente sus mensajes y oraciones, informaremos conforme tengamos mas noticias por este medio", concluye.

El cantante fue ingresado el sábado al hospital con síntomas de COVID-19. De igual manera, la familia comunicó la situación. En pocas horas, el estado de salud del intérprete de Lo que pasó, pasó se complicó.

La cantautora Alejandra Ávalos expresó su aflicción en torno al estado crítico de salud del cantante mexicano con ascendencia japonesa.

La intérprete de Amor fascinante dio su sentir por su compañero: "Al principio pensaban que eran una salmonelosis, no fue hasta unos días después porque se le complicó con tos y la temperatura muy alta", relató.

"Ahí fue cuando decidió irse a checar al hospital, al principio fue una sospecha de COVID-19 y ya es un hecho que tiene coronavirus", contó la famosa, quien también se mostró melancólica por la noticia: "Estoy triste, muy triste porque cuando ya una persona pisa un hospital es porque tiene complicaciones importantes", continuó.

"Yo sé que Yoshio es muy trabajador, no ha parado de trabajar en conciertos y eventos, es una de las personas que más trabajo tiene de nosotros los cantantes, admiro esa capacidad que tiene de estar todo el tiempo trabajando con gente, con público de muchas generaciones, siempre me ha impresionado", añadió la artista de 54 años.

Además, admitió la preocupación que le causa el peligro que también corre la familia del compositor: "En este caso de Yoshio, ya con un respirador puesto, hay que rogarle mucho a Dios que lo pueda superar y darle mucha esperanza a la familia, que además deben checar que no haya habido un contagio dentro del mismo seno familiar, porque yo lo que supongo es que no se guardó a tiempo en casa", dijo.

"Su esposa no me ha respondido el teléfono, pero Yoshio debe estar en cuidados intensivos y ni su familia va poder en estos momentos entrar ahí, entonces no tenemos el parte médico, sólo queda esperar y pido que la familia no esté contagiada, sería lo mejor que podría pasar", agregó Ávalos.

Pese al estado de salud del intérprete, Alejandra develó que tiene augurios a favor de su recuperación: "Él es un hombre muy sano, no fuma, no toma, se alimenta muy bien y siempre ha cantado", expuso.