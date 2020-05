Marvel 'supera' al coronavirus

La editorial de historietas de superhéroes Marvel Cómics, anunció que a partir del 27 de mayo retomará sus actividades de lanzamiento, las cuales se detuvieron ante la pandemia por COVID-19, por lo que dio a conocer que las historias correspondientes a los personajes El hombre araña y Los Vengadores, serán las primeras en reactivarse.

A través de su portal oficial, precisó: "Durante las próximas semanas, Marvel mantendrá un calendario de lanzamiento equilibrado para sus cómics y colecciones comerciales, a medida que la industria continúe reiniciando la distribución, y las tiendas de cómics comiencen a reabrir y adaptarse a las políticas actuales de distanciamiento social".

Por lo anterior, la empresa de cómics llamó a sus fanáticos a estar atentos sobre la información que compartirán en las próximas semanas, en tanto que, realizará las publicaciones de manera consciente, considerando a sus lectores, creadores y a la industria que, de igual forma, atraviesan momentos de incertidumbre.

De acuerdo con información de los calendarios compartidos por Marvel Cómics, las entregas estarán disponibles en formato digital e impreso, aunque en la segunda modalidad, pide que los compradores atiendan las medidas de distanciamiento social que las tiendas lleguen a emplear.

El miércoles 27 de mayo se encontrará disponible el número 43 del cómic The Amazing Spider-Man, creado por el escritor Nick Spencer, y cuya primera entrega fue lanzada el 11 de julio de 2018; ese mismo día, también será publicado el número 35 del cómic Avengers, del escritor Jason Aaron, el cual tuvo su primera edición hace exactamente dos años, el 2 de mayo de 2018.

A partir del 27 de mayo y durante los siguientes miércoles de junio y julio, también serán estrenados cómics como The Amazing Mary Jane Vol. 1: Down in flames, up in smoke, de la escritora Leah Williams; el número uno de X-Men Vol. 1, cómic encabezado por Jonathan Hickman; y la edición especial de The Silver Surfer Omnibus, una recopilación de los 18 números creados por Stan Lee; entre otros.

CONTRA COPIAS DE UNIVERSOS

El Universo Extendido de DC (DCEU por sus siglas en inglés) ha logrado reponerse de las críticas negativas gracias a películas como "Wonder Woman" y "Aquaman".

Una de las personas que ayudó a que sucediera fue Patty Jenkins, directora de la cinta protagonizada por Gal Gadot, quien en recientemente declaró a la revista "Total Films" que las películas de éste género pueden tener otro rumbo y no copiar el modelo creado por Marvel."Creo que la excepción a eso fue que Marvel tuvo tanto éxito haciendo un universo compartido. Honestamente no creo que ese debe ser el status quo. Pienso que deberían revisar los cómics. Hay una gran variedad y el tono que tienen son muy diferentes".

La directora de 48 años mencionó que le agradan las cintas producidas por Marvel, donde estuvo cerca de colaborar en "Thor: Un Mundo Oscuro", pero por diferencias creativas tuvo que dejarlo.

"Estoy emocionada con lo que DC y, francamente, Marvel están haciendo más ahora con cintas como 'Thor: Ragnarok', 'Black Widow' y 'Doctor Strange', ya que tienen un tono diferente. Pero amo todo lo relacionado a DC y siempre he pensado que es maravilloso que sea muy diferente".