El comercio en línea será fundamental para los negocios en este Día de la Madre, donde se espera una caída importante en las ventas.

"Será muy distinto, será quien aproveche, quien ponga a disposición la cuestión de ventas en línea, con reparto a domicilio, pero sí esperamos una caída importante en las venta. Definitivamente no vamos a salir para el 10 de mayo como se preveía, seguiremos en la cuarentena", explicó Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón.

Llamó a respetar el confinamiento y utilizar las tecnologías para acercarse a la familia, mediante el teléfono y el internet, a fin de felicitar a las mamás y a las abuelitas sin llegar a las reuniones familiares, sino que sea en forma responsable.

"El consumo local, es bien importante que consumamos a quienes producen aquí", expresó.

Señaló que para el comercio es una fecha importante en cuanto a las ventas y la derrama económica, sin embargo, consideró que será parte de las pérdidas que tendrán que asumir todos como sociedad.

En los restaurantes, el Día de las Madres suele ser el equivalente a las mejores ventas del año, pero este año, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, el servicio estará muy limitado.

Por su parte, Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), informó que históricamente para el 10 de mayo se incrementa hasta el doble de la venta ordinaria de cualquier día, o incluso el triple para algunos negocios. "Es una venta muy excepcional ese día, también cuando llega a tocar en fin de semana se extiende y todos esos días suelen ser muy buenos para el gremio restaurantero", expresó el representante del gremio.

Indicó que en esta ocasión cada negocio deberá buscar la forma de llegar a sus clientes, ya sea apoyándose mediante las redes sociales para brindar el servicio a domicilio, aunque ello dependerá de la oferta que cada establecimiento pueda tener y de la aceptación entre los comensales.

En términos del comercio en línea, Pablo Velázquez Villarreal, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dijo que la principal recomendación en cuanto al uso de servicios electrónicos, ya sea al hacer una compra por internet o utilizar banca móvil para alguna transferencia, es cuidar mucho la información.

"Si vas a hacer una operación, no des tus datos personales, no des a nadie tus números de tu tarjeta, al reverso hay un código de seguridad que muchas veces también te lo piden y no deben pedírtelo, si vas a ingresar a un comercio por internet fíjate que la página sea segura, digita tú en el navegador la página, no acceses a través de links", comentó.

"No hagas caso a correos electrónicos que te piden confirmar datos o verificar algún depósito, tus claves o tu banca en línea, porque esos son los medios a través los cuáles, los delincuentes buscan robar información y accesar a tus cuentas para realizar operaciones que no vas a reconocer", expresó.

Señaló que están a disposición de la ciudadanía los servicios de atención remota de la Condusef: el Portal de Queja Electrónica en www.condusef.gob.mx, su teléfono de atención 55- 53-400-999 y el correo electrónico [email protected]

Cuidado con las compras

Al comprar en internet: *Cuidar mucho la información. *No otorgar datos personales. * Fijarse que la página sea segura, no ingresar a través de otros enlaces o anuncios. *No hacer caso a correos electrónicos que piden confirmar datos o verificar algún depósito. *Para consultar más recomendaciones, puede visitar el sitio de www.condusef.gob.mx