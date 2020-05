Westworld va por cuarta temporada

Si en algo coincide parte del elenco de la serie "Westworld" es que para embarcarse en la tercera temporada, que fue estrenada este año, regresaron a los capítulos anteriores para recordar momentos de sus personajes.

De accuerdo con Luke Hemsworth quien interpreta a Ashley Stubbs, jefe de seguridad del parque temático Westworld, "tuve que ver algunos episodios previos porque hay muchas capas pero creo que esa es la dicha y una de las partes fuertes del show que no sólo la vez una vez, vuelves y encuentras muchos easter eggs".

Renovada para una cuarta temporada en la que seguramente la complejidad seguirá presente, la producción de HBO presenta un mundo futurista en el que existen parques temáticos habitados por androides o "anfitriones" cuyo trabajo es satisfacer a los seres humanos en todo lo que quieran.

"Westworld" es uno de estos cuya historia cambia cuando los androides comienzan a recordar lo que han vivido cada día e incluso logran salir al mundo real como la protagonista Dolores (interpretada por Evan Rachel Wood).

La actriz Thandie Newton (la anfitriona Maeve Millay) para quien la magia de la serie está en cómo sus creadores Lisa Joy y Jonathan Nolan añaden nuevas problemáticas a la trama, coincide con Luke. Además señala la profundidad de su personaje.

"Maeve es una desvalida, fue un robot al que trataron como basura. Esa es la mejor historia jamás contada, que fuera tratada así y termine levantándose, dominando y preocupándose por otros que han sido tratados igual", comenta.

"Necesitamos esos héroes, esos son los héroes reales".

En su experiencia el propio Aaron Paul cuyo personaje, un trabajador de nombre Caleb, fue la gran sorpresa al sumarse al elenco en esta última entrega, coincide en que para entender el show hay que estar atento.

"Me siento increíblemente bendecido de poder trabajar con Lisa y Jon. Era fan de las primeras dos temporadas y cuando me hablaron para entrar en la serie acababa de verlas de nuevo porque tal vez no estaba tan enfocado como debía estarlo".

"Pero creo que esa es una de las cosas maravillosas de Westworld, realmente necesitas saber qué demonios está pasando, no puedes solo prender la tele y tener de fondo algún ruido molesto o estar revisando Instagram, tienes que estar enfocado y eso es genial".

La serie de HBO se estrnó este domingo el último capítulo de la tercera temporada. Previamente y para calentar motores se transmitió un maratón para los fanáticos de la historia.

La cadena HBO confirmó a través de un comunicado que se tendrá una cuarta temporada.

"Del parque temático del Oeste a la metrópolis tecnócrata del futuro próximo, hemos disfrutado muchísimo de cada giro llegado de las mentes de los magistrales narradores Jonathan Nolan y Lisa Joy", informó el presidente de programación de HBO, Casey Bloys.

"Estamos deseando ver a dónde nos lleva después su inspirada visión", añadió.

'Westworld', que se estrenó en 2016, comenzó el pasado 15 de marzo la emisión de su tercera temporada, que estuvo formada por ocho episodios.

La serie'Westworld' plantea un mundo hipertecnológico y, propone interrogantes de naturaleza filosófica respecto a cómo puede haber libertad en un universo futuro cada vez más dominado por las máquinas y la inteligencia artificial.

El elenco lo conforman Evan Rachel Wood, Ed Harris, Tessa Thompson, Jeffrey Wright entre otros que conforman la multipremiada producción para la pequeña pantalla inspirada en la cinta 'Westworld' (1973) del escritor y director Michael.