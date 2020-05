La limpieza en tu perro o gato

Una de las actividades un tanto restringida por el periodo de cuarentena es el paseo ‘mata energía’ de tu perro o gato. Hasta el momento no se ha confirmado que las mascotas puedan transmitir el COVID-19, aún y con la confirmación de dos casos en gatos en Nueva York que apuntan más a que sus dueños los contagiaron.

La Organización Mundial de la Salud estableció medidas para que salgan, poniendo en primer lugar que sea un periodo corto, únicamente que hagan sus necesidades, vayan con una persona, evitar el contacto con gente y otros animales, por lo que también debe revisarse el flujo de gente en ese momento. No es necesario que le pongas cubre bocas quizás no lo soporte, intentará quitárselo y solo le causarás estrés.

Eso sí siempre con correa para evitar superficies que comúnmente tocan los humanos como bancas o pasamanos. Al regreso lava tus manos y desinfecta las patas del perro con agua y jabón, por ningún motivo le apliques cloro o alcohol directamente, porque más que limpiarlo le puedes ocasionar una lesión, recuerda que sus almohadillas son suaves sí pero tienen nervios muy sensibles.

Cerciorarse además que no queden restos de jabón y secar muy bien porque son zonas propensas a generar de inmediato hongos.

Para mantener la hidratación puedes aplicarle un poco de vaselina, aceite de oliva o la cola de caballo, pero no está de más que le consultes a tu veterinario para que te diga cuál es la mejor, según su tamaño, raza, edad o necesidad. No olvides desinfectar su correa, cadena o pechera, si llevaste llaves, el celular, audífonos y hasta donde guardas las bolsitas para las heces. El pelo tiene una función en la mascota que es protegerlo del frío y también aunque no parezca del calor, pues no entran directamente los rayos del sol a su piel, para que permanezca a temperatura y a que no les piquen los moscos.