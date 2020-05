Carlos Cuadras anhela revancha con el 'Gallo'

El excampeón mundial Carlos Cuadras, sigue trabajando duro con el objetivo principal de tener una revancha con su compatriota y súper campeón de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Juan Francisco "Gallo" Estrada.

Antes de que estallara la pandemia de coronavirus, Zanfer Promotions y Matchroom Boxing, quienes copromovieron a Estrada, organizaron la revancha Estrada contra Cuadras, que finalmente no se ha podido concretar en cuanto a fecha y sede. "Estoy esperando la confirmación de la fecha y sigo preparándome para la revancha contra 'Gallo' Estrada. Ha habido conversaciones y estoy esperando la confirmación de lo que me dice mi promotor. Es una pelea que quiero porque deseo volver a ser el campeón del CMB", dijo Cuadras en entrevista con el sitio web notifight.

En la primera pelea, que tuvo lugar el 9 de septiembre de 2017, Estrada ganó una decisión cerrada de doce rounds, después de mandar a Cuadras a la lona durante el décimo asalto, caída que fue suficiente para darle a Estrada la ventaja de ganar la decisión con tres similares tarjetas de 114 a 113. Tras esa dolorosa derrota, Cuadras Cuadras perdió por decisión mayoritaria luego de doce asaltos ante McWilliams Arroyo, pero el nacido en Guamúchil, Sinaloa, se repuso y ganó sus siguientes tres peleas consecutivas, todas mediante decisión.

Cuadras espera mejorar bastante en la revancha frente al "Gallo" Estrada: "en esta revancha se que no voy a caer en mis propios errores y que no debo quedarme quieto, no me atraerán al tipo de pelea que Juan Francisco quiere", concluyó "el Príncipe" Cuadras.