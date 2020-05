Boxeo británico podría regresar Carlos Cuadras anhela revancha con el 'Gallo'

La Junta de Control del Boxeo Británico (BBBofC) tiene la "esperanza" de que el deporte de las narices chatas a nivel profesional regrese en julio, pero el organismo rector advirtió que podrían imponerse restricciones en ese país.

El boxeo ha sido suspendido desde marzo por BBBofC, que buscó el asesoramiento del gobierno sobre su reanudación y sugirió que solo un número limitado de personas, inicialmente, podrán asistir a espectáculos. Se organizará un máximo de cinco peleas en cada proyecto de cartelera, que será revisado por la junta, además habrá un formulario médico previo al torneo, pruebas COVID-19 y cuarentena previa al torneo.

La declaración del BBBofC afirma: "en este momento no hay una fecha para que finalice el cierre. La salud pública y la seguridad son la máxima prioridad de todos y la Junta de Control del Boxeo Británico está tomando el asesoramiento del gobierno para que podamos asesorar a todos nuestros titulares de licencias, en cuanto a cuándo se puede reanudar el boxeo profesional en el Reino Unido". "Reconocemos que los titulares de licencias querrán prepararse para levantar las restricciones y reanudar el deporte. Es importante reconocer que cuando las promociones profesionales de Boxeo pueden reanudarse, pueden existir restricciones", afirmó el comunicado.

"Dependiendo de las decisiones del gobierno, esperamos que el boxeo profesional comience en julio de 2020 y que sigamos haciendo todo lo posible para hacerlo y trabajemos estrechamente con nuestros promotores", concluyeron.

- El excampeón mundial Carlos Cuadras, sigue trabajando duro con el objetivo principal de tener una revancha con su compatriota y súper campeón de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Juan Francisco "Gallo" Estrada.

Antes de que estallara la pandemia de coronavirus, Zanfer Promotions y Matchroom Boxing, quienes copromovieron a Estrada, organizaron la revancha Estrada contra Cuadras, que finalmente no se ha podido concretar en cuanto a fecha y sede. "Estoy esperando la confirmación de la fecha y sigo preparándome para la revancha contra 'Gallo' Estrada. Ha habido conversaciones y estoy esperando la confirmación de lo que me dice mi promotor. Es una pelea que quiero porque deseo volver a ser el campeón del CMB", dijo Cuadras en entrevista con el sitio web notifight.

En la primera pelea, que tuvo lugar el 9 de septiembre de 2017, Estrada ganó una decisión cerrada de doce rounds, después de mandar a Cuadras a la lona durante el décimo asalto, caída que fue suficiente para darle a Estrada la ventaja de ganar la decisión con tres similares tarjetas de 114 a 113. Tras esa dolorosa derrota, Cuadras Cuadras perdió por decisión mayoritaria luego de doce asaltos ante McWilliams Arroyo, pero el nacido en Guamúchil, Sinaloa, se repuso y ganó sus siguientes tres peleas consecutivas, todas mediante decisión.

Cuadras espera mejorar bastante en la revancha frente al "Gallo" Estrada: "en esta revancha se que no voy a caer en mis propios errores y que no debo quedarme quieto, no me atraerán al tipo de pelea que Juan Francisco quiere", concluyó "el Príncipe" Cuadras.