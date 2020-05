Guayas, con más de 10 mil muertes por diferentes causas en abril

Más de 10,000 personas fallecieron por diferentes causas en abril en la provincia ecuatoriana de Guayas, la más castigada por la COVID-19, y donde, según datos oficiales, han muerto 665 personas por esa enfermedad en los últimos meses.

De acuerdo a información proporcionada por el Registro Civil, Identificación y Cedulación, entre el 1 y el 29 de abril se inscribieron 10,065 defunciones en Guayas, cifra muy superior a la del mismo mes del año pasado (1,862) y de 2018, cuando se reportaron 1,682.

Sólo en Guayaquil, capital de Guayas, se inscribieron entre el 1 y el 29 de abril 8,318 defunciones, mientras que en abril de 2019 fueron 1,439 y en ese mes de 2018 la cifra totalizó 1,286.

El director del Registro Civil, Vicente Andrés Taiano, dijo a Efe que en abril de 2019 hubo 6,065 defunciones en Ecuador, y en ese mes de este año se inscribieron más de 12,700 también a nivel nacional.

Apuntó que no le compete a su institución hacer una tabulación de las causas de muerte, pero "indiscutiblemente es una cifra que podría alarmar y que nos denota que algo está sucediendo, y podrían ser atribuibles al COVID-19, porque es el factor externo que ha sucedido este año".

Pero "no lo podemos decir en estricto sentido porque estos fallecidos no han recibido o no tienen una prueba de COVID-19", dijo antes de señalar que al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) le competen las valoraciones respectivas pues cada año realizan el denominado "Boletín de Mortalidad".

En este documento se ofrecen detalles de causas de muerte, grupo etario, provincias donde más fallecen, por lo que "tendríamos que esperar hasta el próximo año para que ellos puedan elaborar este boletín de mortalidad, donde verdaderamente sepamos qué fue lo que sucedió en 2020".

Pero avanzó que en el formulario de defunciones de marzo y abril pasados, figuran como causas de fallecimiento: COVID-19, presunto COVID-19, afecciones respiratorias, muerte natural y enfermedades pre-existentes, entre otras.

"Hay todo un abanico de causas de muerte que lo analizará en su momento el INEC con el Ministerio de Salud Pública", reiteró.

Taiano comentó no puede ofrecer aún un número preciso de defunciones del abril pasado pues aún trabajan para recolectar toda la información.

Señaló que la información en el Registro Civil cambia "cada hora, cada minuto", sobre todo desde el pasado 3 de abril, cuando se implementó la solicitud de inscripción de defunción en línea.

Gracias a esa nueva modalidad y otras acciones para acelerar los trámites, Taiano considera que el subregistro de defunciones no sería alto.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reveló este sábado que el número de fallecidos por el coronavirus SARS-CoV-2 ascendió a 1,371 en Ecuador, donde la cifra de contagios confirmados totaliza 27,464.

Adicionalmente se registran 1,467 fallecidos probables por COVID-19 a nivel nacional.

En una comparecencia virtual, Romo explicó que el número de fallecimientos por COVID-19 varió con relación al viernes (cuando totalizaban 1,063 defunciones) una vez que se confirmaron ciertos casos probables.

Hasta el momento se ha tomado 73,929 muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas.

La ministra apuntó que 2,132 pacientes se han recuperado, que hay 1,942 casos de alta hospitalaria y 6,218 con alta epidemiológica, en tanto que se han descartado 30,170 casos, de acuerdo a las cifra oficiales.

En la información por provincias, basadas únicamente en pruebas PCR, Guayas tiene 11,695 contagiados, seguida por Pichincha (1,593), Los Ríos (903), Manabí (799), El Oro (575), Azuay (505), Cañar (328), mientras el resto de provincias tienen menos de 300 casos cada una.

De los casos confirmados, 15,316 están estables en aislamiento domiciliario y 335 están hospitalizados en condiciones estables, mientras que 150 permanecen ingresados con pronóstico reservado.