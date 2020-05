Denuncian escasez de agua en Villa Nazareno

En plena pandemia, habitantes de Villa Nazareno denuncian graves problemas de suministro de agua potable, por lo que deben comprar diariamente varios garrafones de agua para cubrir sus necesidades básicas.

Esta situación ha motivado a que varios pobladores abran pozos en la calle para poder extraer el agua, a pesar de estar inscritos en el programa Borrón y Cuenta Nueva del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal).

José es un ciudadano de Villa Nazareno y denunció que no tienen agua potable para beber, preparar alimentos, bañarse y lavar la ropa. Señaló que esta problemática se registra en toda la villa, pero sobre todo en el sector de las Vías.

Mencionó que el actual Gobierno municipal prometió atender el problema desde septiembre del 2019, siempre y cuando se suscribieron al programa Borrón y Cuenta Nueva del Sapal. A la fecha, la falta de suministro persiste.

"No hay agua y la gente ya hizo pozos en las calles para sacarla", declaró.

Señaló que esta situación los obliga a comprar diariamente garrafones de agua y estima que gasta al menos 100 pesos diarios en ellos.

Además, expuso que el presidente de la villa, Lorenzo Escalera, indica que este problema debe atenderlo el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, pero cuando acuden a la presidencia municipal les dicen que le toca gestionarlo al presidente de la cabecera de la villa.

José lamentó que ninguna autoridad acepte la responsabilidad de proveer el agua a los habitantes de Nazareno, sobre todo en este periodo de contingencia sanitaria, donde se pide a la población lavarse frecuentemente las manos.

Pidió que alguien atienda esta grave problemática, ya que aseguró que muchos pobladores han decidido abandonar la villa ante la escasez de agua para subsistir.

Problemática

