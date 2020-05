Artistas laguneros enfrentan crisis

Todo pintaba de maravilla en este 2020 para los músicos, cantantes o comediantes laguneros. Sus agendas se encontraban llenas o bien poco a poco se iban acomodando, pero el COVID-19 les cambió el panorama prácticamente de la noche a la mañana.

Los artistas de la Comarca Lagunera están sufriendo los estragos de la pandemia del coronavirus, la contingencia sanitaria cerró bares y no hay fiestas, lo cual afecta sus bolsillos pues la mayoría vive al día por medio de eventos.

Algunos laguneros no han hecho caso a las restricciones de evitar reuniones con amigos y familiares, situación que ciertos músicos han aprovechado para ganarse unos pesos, sin embargo, saben que hay un riesgo. Las autoridades vigilan que no se realicen fiestas.

"La semana pasada fuimos a una fiesta, fuimos con el temor de que llegara alguna autoridad. No estaba tan concurrida la fiesta, pero pues estábamos muy tensos de que la suspendieran. Fuimos para poder sacar algo de dinero", comentó un trompetista de una banda cuyo nombre optó por reservarlo.

Otro intérprete de Lerdo del género pop de nombre Antonio teme que, pese a que la contingencia termine, muchos lugares donde él cantaba ya no los vayan a abrir, mientras que otros, "igual continuarán aunque reducirán gastos".

"Esto no acabará el 30 de mayo (fecha en la que la contingencia podría terminar según el Gobierno Federal) porque ciertos negocios van a cerrar, otros reducirán nóminas y además muchas personas optarán por no salir como antes, al menos en lo que se halla una vacuna o cura contra el virus; no sé cómo nos va a ir", mencionó preocupado.

El pasado miércoles, un grupo de músicos de La Laguna de Durango se manifestó de manera pacífica en el bulevar Jabonoso y Ejército Mexicano de Gómez Palacio con el fin de solicitar apoyo al Gobierno Municipal para poder sobrellevar la crisis.

Con sus instrumentos musicales tocaron melodías para que los automovilistas les dieran algunas monedas y aclararon que no estaban pidiendo limosna ya que la gente les daba lo que quisiera por verlos tocar.

Músicos de La Laguna de Coahuila de igual manera han pedido apoyos a los distintos niveles de Gobierno. Luis Sánchez, líder de la Banda Relevos, comentó que hasta ahora han sido candidatos para créditos, pero no apoyos.

"Estamos sobreviviendo de alguna manera, yo estoy trabajando de Uber para alimentar a mi familia. Otros compañeros están haciendo otras actividades, pero nuestro ingreso principal ha sido siempre la música. Le damos gracias a Dios por lo que tenemos porque vemos que hay otras personas que la están pasando peor".

Sánchez comentó que su último trabajo musical ocurrió el pasado 14 de marzo. Y conoce de compañeros que se han arriesgado a trabajar, pese a las prohibiciones dadas para evitar la propagación del coronavirus.

"Nosotros somos 17 integrantes. Si vamos a una fiesta se haría mucho ruido y las autoridades se percatarían. Sabemos que han cancelado fiestas y quintas por no acatar las medidas de prevención, así que no tiene caso arriesgarnos".

Por su parte el cantante Pedro Vicente recién reafirmó que la industria la música se ha visto duramente afectada e hizo hincapié en que los artistas no cuentan con derechos laborales. "Definitivamente este sector es uno de los más olvidados por las autoridades de todos los niveles de gobierno. Nosotros, al ser prestadores de servicios, no tenemos prestaciones o sueldos fijos", dijo.

Antes de que la pandemia llegara, Pedro Vicente y Andrés Palomino, otro cantautor local, contaban con una agenda muy nutrida que ahora se encuentra en blanco. Confían que a partir de finales de mayo los negocios abran y las fiestas poco a poco retornen.

"Tenía la agenda ordenada con presentaciones hasta diciembre y otros proyectos de una producción musical", dijo Pedro, mientras que Andrés informó que él apenas había abierto un restaurante bar de música bohemia, mismo que tuvo que cerrar, por ahora.

Pedro Vicente comentó que espera que cuando la contingencia llegue a su fin, músicos y cantantes se organicen con los establecimientos para que el trabajo sea equitativo.

"Nos gustaría que haya más organización para que el trabajo estuviera bien distribuido y con paga justa. Hay compañeros que con tal de trabajar malbaratan presentaciones y eso nos afecta a todos".

En cuanto a quienes laboran en bodas o graduaciones también la están sufriendo considerablemente ya que los eventos se han cancelado o pospuesto, pero las nuevas fechas continúan siendo inciertas.

"En mi caso tenía trabajo cada fin de semana. Casi siempre teníamos bodas. Todas se cancelaron y no se sabe cuándo las repondrán. Hay personas que ya están pensando en mejor moverlas para el año que entra y entonces qué pasará con nosotros. Graduaciones pues tampoco habrá", manifestó el músico Alberto Robles.

Además de los ingresos percibidos por la música, artistas como César Sandoval y la Banda Toro Viejo pararon sus proyectos profesionales.

En el caso del ex integrante de Tush, desde febrero comenzó a sacar diversos sencillos, sin embargo, no ha podido darles la difusión necesaria.

"Hay que aprender a guardarse por el bien de uno y de la familia. Además de que se cancelaron eventos, tenía la idea de seguir ensayando con el grupo, pero me cayó el 20 de que estamos pasando por un distanciamiento social y no puedo arriesgarme a enfermarme de esto y contagiar a mis seres queridos sólo por no aguantarme las ganas de ensayar, entonces esto de no ensayar con personas lo tuve que aprender a la mala básicamente".

Sobre la Toro Viejo, uno de sus planes era celebrar sus primeros 25 años de carrera con un concierto masivo en la Plaza de Mayor de Torreón, espectáculo que ha sido pospuesto hasta nuevo aviso.

La Banda Rancho Grande sorprende en la Clínica 46

La Poderosa Banda Rancho Grande se ha anotado un 10 en este inicio de fin de semana, y es que sus integrantes amenizaron ayer a los trabajadores de la Clínica 46 del IMSS y a las personas que se encuentran internadas.

Los músicos acudieron a las afueras del nosocomio y desde ahí cantaron varios temas a los citados; algunos, se asomaron desde las ventanas, con sonrisas y movimientos de manos agradecieron el gesto a la agrupación.

Héctor Moreno, representante de la Rancho Grande, dijo en entrevista que realizaron este breve show para reconocer la labor de quienes trabajan en el IMSS.

"Tenemos parientes trabajando en el hospital y uno de nuestros integrantes estudia enfermería. Al darnos cuenta de la labor titánica que llevan a cabo quisimos darles ese detalle", comentó Héctor.

La Reginita, La cuichi y El sauce y la Palma fueron los temas que el grupo interpretó. Los artistas hicieron una transmisión en vivo del momento desde su página oficial de Facebook. La Poderosa Banda Rancho Grande nació en la Ciudad de Lerdo, Durango. A lo largo de siete años han tocado en muchos sitios de La Laguna y de otras partes de la República Mexicana.

¿Cuánto gana un grupo?

En cuanto a una banda sinaloense que se conforma de 17 elementos, estos pueden ser sus ingresos de acuerdo con un miembro de una de ellas:

Si la agrupación va a tocar en un antro les pagan de desde ocho hasta 14 mil pesos por hora. La cantidad se divide entre cada miembro.

Cuando se presentan en bodas o eventos privados cobran de 24 a 40 mil pesos y de igual manera dividen la cantidad entre sus integrantes.