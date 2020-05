DESDE LO ALTO DEL TECHO DE LA CASA ME MIRA LA LECHUZA

Mi presencia no hizo que volara como hace siempre desde que vive aquí. Es que está empollando. Primero se dejaría matar que abandonar el nido. Eso privaría de su calor a los huevecillos, y no nacerían los polluelos. La lechuza daría su vida con tal de hacer que la vida continúe.

Yo no le temo a la lechuza. En el Potrero todos la miran con sospecha, y aun con miedo: la relacionan con cosas de brujería. Apartan de ella los ojos, no sea que su mirada les cause algún "mal puesto", un hechizo que les arruinará sus cosechas, o su salud, y que incluso les puede provocar la muerte. "A ese pájaro hay que verlo nomás de sololayo, licenciado", me advierte don Abundio. Quiere decir "de soslayo".

Ganas me dan de decirle que eso es superchería, pero sucede que yo creo en otras supercherías, de modo que allá cada quien con sus ficciones. No me meto con nadie a condición de que nadie se meta con la lechuza. Tradicional habitante de campanarios o graneros, esta futura madre ha escogido el techo de mi casa para hacer la suya y en ella traer al mundo a sus hijitos. Es un privilegio para mí acoger la vida para que se perpetúe. La lechuza me mira con sus grandes ojos. Parece que me da las gracias.