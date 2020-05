Ramón Morales, DT del otro TRI

- Ramón Morales fue anunciado como el director técnico de la Selección Mexicana de la Liga de Balompié Mexicano que es presidida por Carlos Salcido y que quiere comenzar a funcionar en septiembre, deportivamente hablando.

Está Selección, en ningún momento podrá competir con la formada por la Federación Mexicana de Futbol que está afiliada a Concacaf y a la FIFA.

Está Liga está tratando de afiliarse a la CONIFA que no es otra cosa que Confederación de Asociaciones Independientes de Futbol, que aloja entre sus filas a federaciones que no son reconocidas por la Federación Internacional de Futbol Asociación, la FIFA por motivo de que son países no reconocidos.

La CONIFA fue fundada en el 2013 en Suiza, y su primera Copa del Mundo la disputó en el 2014 en Suiza.

Hasta el momento tiene afiliadas a 57 asociaciones, de Europa las que destacan son: Mónaco y Niza; en Asia: El Tibet; en África, Sahara Occidental y Zanzíbar; en Sudamérica, Rapanuche; en Oceanía, Hawai y en Norteamérica la que le tocaría a la LBM, están Groelandia, Quebec y Cascadia.

El presidente de esta asociación es el noruego Per-Anders Blind.

Se han realizado tres campeonatos del mundo, el primero en Suiza en 2014, en Laponia, cuyo campeón fue el Niza. El segundo en 2016, en Abjasia, Georgia, siendo el mejor el equipo local, Abjasia. En el 2018 se jugó en Barawe, en Somalia y el triunfador fue Rutenia, un territorio húngaro.

En el 2020 se tenía pensado celebrarla en Somalilandia, un país independiente cerca de Somalia, más por logística se canceló llevándola a Skopje, Macedonia, pero aún no se han confirmado fechas.