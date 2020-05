Descartan que haya más despidos en presidencia de Matamoros

Ya no habrá despidos de empleados municipales y es posible se reinstalen a los que fueron despedidos y no han sido liquidados, declaró el regidor Gonzalo Barrios Esparza.

El edil declarado independiente, dado que renunció al Partido del Trabajo (PT), dio a conocer que por acuerdo de cabildo, ya no habrá más despidos de trabajadores y menos ahora en esta situación crítica por la pandemia del COVID-19.

Recordó que el mes pasado, en forma sorprendente e inusual, fueron 100 trabajadores de distintas direcciones y departamdespedidos entos, decisión tomada por el alcalde Horacio Piña y el tesorero municipal, que de golpe, dejó sin sustento económico a 100 familias, toda vez que no se les pagó a tiempo su quincena trabajada y muchos de ellos no han sido liquidados y por el momento no pueden conseguir trabajo.

"Tenemos entendido que ya varios trabajadores aceptaron su liquidación, pero muchos no han sido liquidados y la mayoría del cabildo pedimos que sean reinstalados en cuanto pase esta situación de la contingencia", añadió el regidor.

Barrios Esparza adelantó que solicitarán información más precisa al oficial mayor de la presidencia municipal, toda vez que no les han informado a los regidores.

Por otra parte, mencionó que ya no permitirán más endeudamiento del Ayuntamiento y por ese motivo rechazaron la propuesta del presidente municipal, Horacio Piña, de solicitar un crédito por 1 millón 300 mil pesos que, de acuerdo al argumento ofrecido por el alcalde, los recursos serían destinados para cubrir los gastos del combate a la pandemia del COVID-19.

Dijo el regidor que no no se justificaron a cabalidad los rubros en los cuales se habría de utilizar el dinero del crédito.